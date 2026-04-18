Piala Uber 2026: Indonesia Bisa Buat Kejutan

Putri Kusuma Wardani menjadi tumpuan utama di sektor tunggal Piala Uber, dengan konsistensi yang mulai terlihat di level atas.

Namun, di bawahnya, kedalaman masih menjadi persoalan. Ester Nurumi Tri Wardoyo, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi masih dalam proses berkembang. Padahal, dalam format Uber Cup, sektor tunggal memainkan tiga partai, menjadikannya penentu utama.

Di sektor ganda, situasinya tidak kalah menantang. Rotasi pasangan yang melibatkan Siti Fadia Silva Ramadhanti, Febriana Dwipuji Kusuma, Amallia Cahaya Pratiwi, hingga Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose menunjukkan bahwa komposisi ideal belum sepenuhnya terbentuk.

Di fase grup, Indonesia tergabung bersama Taiwan, Kanada, dan Australia. Peluang lolos tetap terbuka, dan Taiwan akan menjadi ujian awal. Selebihnya, tantangan terbesar tetap berada di fase gugur, ketika harus menghadapi tim-tim dengan struktur lebih matang seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

Sejarah mencatat Indonesia baru tiga kali menjuarai Uber Cup—1975, 1994, dan 1996. Sejak itu, gelar tak kunjung kembali. Pencapaian final pada 2024 sempat membuka harapan, tetapi kembali terhenti oleh China.

Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan Indonesia bukan semata pada potensi, melainkan pada kemampuan mengelola potensi tersebut dalam sistem yang utuh.

Dalam turnamen beregu, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang terbaik, tetapi siapa yang paling siap dalam segala aspek mulai teknis, mental, hingga strategis.

Piala Thomas dan Uber 2026 bukan hanya ajang perebutan trofi. Supremasi kejuaraan beregu putra dan putri ini menjadi refleksi bagi kekuatan sistem bulu tangkis sebuah negara.

Dengan kekuatan yang lebih merata, satu kesimpulan menjadi tak terelakkan, bahwa nama besar tetap penting, tetapi tanpa kedalaman dan konsistensi, itu tidak lagi cukup untuk memastikan kemenangan.