Pick-up Listrik Chevrolet Silverado EV Siap Hadapi Ford F-150 Lightning

Persaingan antar pembuat pick-up listrik dunia diyakin bakal semakin panas. Menyusul Rivian dan Ford, pabrikan otomotif AS lainnya, Chevrolet, resmi mengenalkan Silverado EV.

Electric pick-up ini mejeng di gelaran Consumer Electronic Show (CES) 2022 di Las Vegas, AS, 5-7 Januari lalu.

"Chevrolet terus-menerus merevolusi waralaba Silverado untuk menjadikannya pembangkit tenaga listrik seperti sekarang ini. Platform Ultium adalah pendukung penting kinerja truk pick-up tingkat berikutnya untuk pelanggan armada dan ritel, baik mereka saat ini mengendari Silverado atau sedang mempertimbangkan pick-up untuk pertama kalinya," jelas Wakil Presiden Chevrolet Steve Hill.

Menyoal spesifikasinya, untuk varian tertingginya Chevrolet Silverado EV menawarkan keganasan dengan besaran tenaga 664 HP dan torsi maksimum sebesar 1.065 Nm.

Tenaga tersebut berasal dari baterai listrik berkapasitas 200 kWh yang memungkinkannya menempuh jarak hingga 400 mil atau 643 kilometer hanya dengan sekali pengisian penuh.

Chevrolet disebut menjejalkan berbagai fitur keamanan sebagai standar, seperti automatic emergency braking with pedestrian detection, lande departure warning with lane keeping assist, dan juga adaptive cruise control with semi autonomous driving mode. Bahkan kemungkinan akan disematkan pula fitur Super Cruiser handfree yang digadang-gadang menjadi fitur pengendaraan full otonom dari General Motors (GM).

Chevrolet Silverado EV siap ditawarkan dalam enam varian, WT, LT, LTZ, Trail Boss, High Country, dan kasta paling tinggi adalah RST.

Berbeda dengan rivalnya, Ford F-150 Lightning yang dikembangkan dari sasis Ford F-Series Reguler, maka Silverado EV tidak ada hubunganya dengan Silverado Reguler yang ada saat ini.

Mobil listrik ini justru memiliki hubungan erat dengan Hummer EV. Salah satu cirinya adalah bak yang tersambung dengan bodi kabin.

Hal itu mengingatkan pada desain Chevrolet Avalanche yang pernah mengisi slot dalam keluarga full size pick-up Chevrolet sekitar lebih dari satu dekade silam.