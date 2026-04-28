Pidato Perdana Dudung sebagai KSP, Singgung Persepsi Publik hingga Soliditas

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman saat serah terima jabatan Kepala Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (28/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan serah terima jabatan Kepala Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Dalam sambutannya, Dudung menekankan pentingnya kerja keras dan soliditas dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan sebelumnya atas kinerja dan capaian program prioritas nasional yang telah dijalankan.

"Pak Qodari sekali lagi kami atas nama seluruh karyawan dari KSP mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan beliau," kata Dudung.

Dudung menjelaskan berbagai program unggulan pemerintah telah berjalan dengan baik dan memberi dampak bagi masyarakat selama kepemimpinan Muhammad Qodari. Ia pun meyakini ke depan seluruh jajaran KSP harus bekerja keras mendukung kinerja Presiden RI Prabowo Subianto, mengingat peran KSP yang menurutnya sangat strategis.

"Artinya ke depan, mari kita songsong kinerja Bapak Presiden, mari kita kerja keras, karena memang peran KSP ini luar biasa setelah dibangun oleh Pak Qodari dan ini menjadi pemicu bagi kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Dudung menekankan pentingnya pengawalan program prioritas pemerintah di tengah beragam persepsi publik. Ia menilai perbedaan pandangan di masyarakat merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi secara bijaksana.

"Tetapi kalau misalnya masih banyak persepsi-persepsi yang berbeda, ya kita anggap biasa, kalau nggak gitu nanti dunia ini enggak lengkap," kata Dudung.

Di akhir, Dudung meminta dukungan seluruh jajaran KSP untuk bekerja sama serta menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks.

Dan pada kesempatan ini saya juga mohon doa restu kepada rekan-rekan KSP untuk kita bekerja sama dengan baik dan mari kita dukung sepenuhnya siapapun ya Bapak Presiden," tuturnya.