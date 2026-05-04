Pilah Sampah dari Rumah di Jakarta

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Ibu Kota sangat ditentukan oleh perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengatakan bahwa sampah yang masuk ke sistem pengelolaan seperti TPST Bantar Gebang maupun Refuse Derived Fuel (RDF) pada dasarnya lebih banyak berasal dari kategori anorganik yang masih dapat dimanfaatkan kembali.

Sementara itu, sampah organik diharapkan sudah dipilah sejak dari rumah tangga agar dapat dikelola melalui proses lanjutan yang lebih ramah lingkungan. Ia menilai, pemahaman sederhana ini perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat.

"Jadi yang bisa dikelola baik di Bantar Gebang maupun RDF itu sampah anorganik. Sedangkan organik diharapkan dipilah dari rumah," kata Judistira, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan, penguatan edukasi menjadi hal yang penting agar masyarakat memahami kewajiban dan peran mereka dalam mendukung sistem pengelolaan sampah di Jakarta. Menurutnya, sosialisasi harus dilakukan secara masif melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan televisi.

"Ini perlu dimasifkan, salah satunya lewat media sosial dan TV, supaya masyarakat paham apa kewajiban mereka dalam pemilahan sampah," ujarnya.

Lebih lanjut, Judistira juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat gerakan pilah sampah, mulai dari kader lingkungan, komunitas, hingga generasi muda dan influencer.

Ia menilai, pendekatan kreatif melalui media sosial dapat membantu mempercepat perubahan perilaku masyarakat, termasuk menjangkau kelompok rumah tangga yang belum tersentuh edukasi secara optimal.

Selain itu, ia mengingatkan kembali besarnya beban pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang yang saat ini masih menampung sekitar 60 juta ton sampah lama.

“Selama ini kita merasa baik-baik saja karena sampah dikirim ke sana. Tapi ke depan kita tidak bisa terus seperti itu. Semua pihak harus terlibat,” pungkasnya.