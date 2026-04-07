Pilihan Berat Purbaya Tahan Harga BBM: Subsidi Energi Sudah 'Seleher'

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat mengikuti sidang aduan kanal Debottlenecking Satgas P2SP di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak naik, ketika harga minyak dunia kian mahal, akibat memanasnya geopolitik di Timur Tengah.

Dia menegaskan, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah.

"Ini ada perdebatan yang cukup lama di ekonomi itu, di kalangan ekonom. Yang pertama yang jelas, ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, terutama yang kecil kan terganggu," ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan, jika harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi naik, hal itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memilih tetap menggelontorkan subsidi yang memadai demi menahan harga BBM.

Diharapkan, masyarakat tetap memiliki daya beli yang cukup untuk menggerakkan roda perekonomian.

"Kedua, dari sisi ekonomi. Itu kan dengan memindahkan. Kalau saya naikin BBM, uangnya kan jadi punya saya. Tapi rakyat harus bayar lebih (mahal). Melambatkan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jago dengan masyarakat dalam membelanjakan uang, pertumbuhan (ekonomi) nggak akan hilang," kata dia.

Bendahara negara itu mengatakan, jika uang subsidi tersebut ditarik ke pemerintah, belum tentu penggunaannya efisien. Tak hanya itu, pembagian anggaran ke kementerian/lembaga juga belum tentu tepat sasaran. Karena itu, dia menilai jika uang tersebut berada di tangan masyarakat, maka roda perekonomian justru lebih cepat berputar.

"Tapi kan sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang tadi? Masyarakat atau pemerintah? Mungkin dalam jangka pendek, lebih efisien masyarakat. Jadi saya pikir itu salah satu perhitungan, konsiderasi keputusan ekonominya," jelasnya.

Masalahnya, harga minyak dunia dalam APBN 2026 dipatok melalui ICP (Indonesian Crude Price) sebesar US$70 per barel. Ketika harga minyak dunia menyentuh US$100 per barel, berarti ada selisih US$30 per barel.

Setiap kenaikan US$1 harga minyak dunia per barel akan menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,8 triliun. Artinya, jika selisih mencapai US$30 per barel, tambahan beban subsidi bisa menembus Rp204 triliun.

Berdasarkan APBN 2026, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun, atau sekitar 68 persen dari total anggaran subsidi.

Sementara itu, dana yang disiapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menahan harga BBM subsidi baru mencapai Rp100 triliun. Artinya, masih ada potensi kekurangan sekitar Rp104 triliun jika harga minyak dunia bertahan di level US$100 per barel.