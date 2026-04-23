Pimpin Sidang Pokja Debottlenecking, Purbaya Dengar Curhatan Pengusaha Tekstil India dan Pelayaran

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan awak media di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/2/2026). (Foto: inilah.com/Clara Anna)

Jika tak ada aral, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal memimpin sidang penyelesaian masalah hambatan usaha (debottlenecking) keenam. Rencananya, Purbaya akan mendengar curhatan dari industri garmen dan pelayaran.

Dalam sidang debottlenecking yang digelar terbuka di Aula Juanda, Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026), kegiatan ini dihadiri dua perusahaan, yakni PT MOD INDO dan PT Anugerah Cahayamas Abadi.

PT MOD INDO atau Modelama India Group Company merupakan perusahaan garmen dengan investor asal India. Sedangkan PT Anugerah Cahayamas Abadi adalah perusahaan pelayaran yang melayani rute Jakarta–Pekanbaru.

Pokja Debottlenecking yang dipimpin Menkeu Purbaya merupakan kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai uneg-uneg terkait hambatan bisnis yang dihadapi.

Apabila menghadapi kendala dalam kegiatan usaha atau investasi, pelaku usaha dapat menyampaikan aduan melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id/ yang dapat diakses 24 jam.

Pokja debottlenecking ini merupakan salah satu dari tiga pokja dalam Satgas P2SP (Percepatan Program Strategis Pemerintah). Dua pokja lainnya adalah pokja percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah, serta pokja percepatan penyelesaian regulasi sebagai dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

Setelah mendengar rincian masalah, Pokja Debottlenecking akan mencarikan solusi, baik dari sisi regulasi, fiskal, maupun perizinan. Karena itu, Menkeu Purbaya kerap memanggil pihak-pihak yang mengalami permasalahan.

Kehadiran kanal pelaporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah sebagai mitra strategis dunia usaha dalam menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi hambatan berarti bagi kalangan pengusaha dan investor.