Pink \'Colek\' Ronaldo Minta Jersey, Balasannya Bikin Kagum

Musisi asal Amerika Pink 'nyolek' mega bintang Cristiano Ronaldo untuk memberi bantuan saat peryaan natal.

Lewat cuitannya, Pink curhat sekaligus mention @cristiano tentang rencananya membuat perayaan natal untuk anak-anak tak mampu dengan memberikan kaos bertanda tangan bintang Portugal tersebut.

"Halo Cristiano Ronaldo (@cristiano). Natal tahun ini, saya akan mensponsori beberapa anak untuk natal yang tidak mau apa pun selain salah satu kaos anda. Mereka memiliki beberapa status dan saya bertekad untuk mewujudkan impian mereka, Maukah saya meminta Anda untuk mengirimi saya beberapa kaos yang dapat mengubah hidup anak-anak ini? Saya tahu Anda selalu melakukan hal-hal hebat, tapi…”

Tak disangka, cuitan Pink itu langsung direspon positif oleh CR7 dan siap memenuhi permintaan tersebut.

"Hai @Pink - dengan senang hati membantu - saya akan mengatur beberapa kaos bertanda tangan untuk anak-anak ini, tidak masalah.Selamat atas terwujudnya ini" tulis Ronaldo.

Pink pun berterimakasih atas respon CR7 tersebut dan memujinya sikap dermawan.

"Inilah beberapa alasan kenapa begitu banyak orang mencintainya, karena selain hebat di dalam lapangan hijau, dia juga mempunyai sikap yang luar biasa hebat diluar lapangan. Yaitu membantu sesama," tulisnya.

This is so amazing and I am so grateful to you! You’re the best!!!!! https://t.co/JsDyZS4YOl