Pintar tapi Rapuh, Asosiasi Akademisi Bongkar 4 Masalah Pendidikan Jelang Hardiknas

Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (ASADIKTISI) 2026-2031, Prof. Dr. Susanto. MA, menghargai upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Namun, Susanto menilai ada 4 hal yang masih perlu diperbaiki.

Pertama, Susanto menilai perlu adanya perbaikan paradigma. Dia menyebut saat ini banyak generasi pintar, tapi tidak tangguh.

"Kita terlalu lama mendidik anak untuk benar secara akademik, cepat menjawab, menghindari kesalahan. Dari proses ini akibatnya anak takut gagal, mudah stres, tidak tahan tekanan, takut menyampaikan ide inovasi yang beda dengan mainstream," kata Susanto kepada inilah.com, Jumat, (1/5/2026).

Dia menjelaskan dalam perspektif psikologi perkembangan, ketangguhan mental terbentuk justru dari paparan tantangan, kegagalan, dan proses bangkit. Dalam hal ini, sebut dia, ang hilang adalah productive struggle (latihan menghadapi kesulitan secara sehat).

"Perbaikan mendasar adalah ubah kelas menjadi ruang aman untuk gagal, latih grit, bukan hanya nilai dan biasakan refleksi, bukan sekadar koreksi," ucapnya.

Kedua, Susanto menilai guru-guru di Indonesia tidak dilatih untuk membangun siswa bermental tangguh. Sebab, kurikulum di Indonesia saat ini membuat guru menjadi lebih fokus menyelesaikan materi ajar tanpa menggunakan pendekatan emosional.

"Padahal riset Neurosains Pendidikan menunjukkan bahwa otak belajar optimal saat merasa aman, tertantang dan bermakna bukan tertekan. Ironisnya dalam banyak praktik pembelajaran justru membuat anak; takut salah, takut dimarahi, takut nilainya jelek," ujar Susanto.

"Perbaikan mendasar, latih guru membangun psychological safety, integrasikan pendekatan regulasi emosi dalam pembelajaran guru sebagai 'pelatih mental' bukan hanya penyampai materi," imbuhnya.

Labih lanjut, hal ketiga yang perlu diperbaiki ialah sistem evaluasi terhadap nilai siswa. Susanto menyebut sistem evaluasi tersebut justru membuat mental siswa rapuh.

"Sistem saat ini secara tidak sadar menanamkan 'nilai rendah sama dengan kegagalan diri'. Padahal dalam Growth Mindset dijelaskan bahwa individu berkembang saat melihat kemampuan sebagai sesuatu yang bisa dilatih, bukan identitas tetap. Dampaknya, anak mudah menyerah, tidak berani mencoba dan tergantung validasi eksternal. Perbaikan mendasar, ubah evaluasi menjadi berbasis proses & perkembangan, beri ruang retry dan perbaikan nilai usaha, strategi dan ketahanan—bukan hanya hasil," paparnya.

Hal terakhir yang menurut Susanto perlu diperbaiki yakni pembelajaran mengenai tanggung jawab. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2017-2024 itu mengatakan bahwa siswa harus dibiasakan disiplin akan tanggung jawab.

"Kita masih temukan pembelajaran di sekolah steril dari realitas, tidak melatih menghadapi tekanan nyata, tidak membiasakan tanggung jawab, kurang membangun makna hidup. Padahal dalam Pendidikan Holistik, manusia utuh adalah yang mampu menghadapi masalah, punya makna hidup, stabil secara emosi dan spiritual," terang Susanto.

Sebelumnya, sebuah akun Tiktok bernama Cerita Pengajar memposting narasi tentang sistem pendidikan di Tanah Air. Di mana dalam salah satu postingannya akun tersebut menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dibuat untuk gagal.

Isi postingan tersebut menceritakan pandangan seorang pengajar yang tidak disebutkan identitasnya. Pengajar dimaksud memaparkan pengalamannya.

"5 tahun jadi pengajar aku sadar. Kita bukan lagi 'mendidik', kita cuma lagi 'menjalankan administrasi ' supaya negara kelihatan rapi di atas kertas," begitu isi postingannya.