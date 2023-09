5 Fakta Menarik Film Elemental, Animasi Terbaru Pixar Tayang di Bioskop Juni 2023

Walt Disney dan Pixar Animation Studios hari ini (17/05/2022) mengumumkan proyek baru film animasi berjudul “Elemental” yang akan tayang pada Juni 2023.

Pengumuman tersebut Disney umumkan melalui unggahan di Twitter dengan menggambarkan garis besar cerita dan memperkenalkan sketsa awal yang menampilkan dua karakter.

“Elemental” akan mengikuti kisah dua karakter utama bernama Ember dan Wade yang tinggal di sebuah kota di mana rakyat api, air, tanah, dan udara hidup bersama.

Karakter perempuan yang berapi-api tersebut dan rekannya yang tenang seperti air akan mempelajari hal dasar yang tidak mereka duga sebelumnya, yaitu banyaknya kesamaan yang mereka miliki.

Film tersebut garapan dari sutradara Peter Sohn bersama produser Denise Ream. “Elemental” merupakan film original terbaru yang terinspirasi dari masa kecil sang sutradara, Sohn, di New York, AS.

Menurut Sohn, kedua orang tuanya pindah dari Korea pada awal tahun 1970-an dan membangun sebuah toko di Bronx.

“Kami adalah salah satu dari banyak keluarga yang pindah ke kota baru dengan harapan dan impian–kami semua melebur menjadi satu dalam sebuah wadah dengan aneka budaya dan bahasa yang berbeda, dalam lingkungan kecil yang Indah. Hal ini yang akhirnya membawa saya kepada ‘Elemental’,” kata sutradara itu melalui siaran pers, Selasa (17/05/2022).

Senada dengan Disney ungkapkan melalui Twitter, Sohn menyebut bahwa kisah “Elemental” akan mengangkat elemen-elemen dasar yaitu api, air, tanah, dan udara.

“Beberapa elemen tersebut dapat bersatu dengan yang lain, namun sebagian tidak. Apa jadinya jika elemen-elemen ini hidup?” katanya.

Sohn terkenal sebagai sutradara melalui film-film animasi termasuk “The Good Dinosaur” (2015) dan animasi pendek “Partly Cloudy” (2009). Sementara Ream juga pernah memproduseri “The Good Dinosaur” serta “Cars 2” (2011).Sebelum fokus sepenuhnya beralih ke Elemental, Pixar memiliki satu film lagi untuk tahun ini dalam spin-off Toy Story Lightyear. Ada Chris Evans sebagai penjelajah luar angkasa tituler, film ini menceritakan asal usul Buzz Lightyear, mengikuti karakter yang menjadi dasar mainan tersebut.

Elemental tayang di bioskop pada 16 Juni 2023

Check out this all-new concept art from Disney and Pixar’s Elemental. See the movie June 16, 2023! pic.twitter.com/hzkAhAaxLK