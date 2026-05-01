PKS-Demokrat Buka Diri soal Ambang Batas DPR Usulan Yusril

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).(Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)

Ukuran Font Kecil Besar

Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan agar ambang batas kursi parlemen disamakan dengan jumlah komisi di DPR RI. PKS menilai usulan Yusril soal ambang batas tersebut masuk akal.

"Masuk akal dan rasional," kata anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali sera, kepada wartawan, dikutip Jumat (1/5/2026).

PKS, kata Mardani, akan mendorong agar pembahasan revisi UU Pemilu segera dilakukan. Diketahui, mengenai aturan ambang batas parlemen diatur dalam UU Pemilu, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

"Kita dorong cepat dibahas dan diselesaikan Revisi UU Pemilu agar aturan main sejak awal diketahui bersama," ucap Mardani.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mempersilakan siapa pun yang ingin memberikan usulan atau masukan terkait revisi UU Pemilu. Namun, politisi Demokrat itu mengingatkan agar setiap usulan diajukan secara resmi ke DPR.

"Kalau usulan banyak sekali. Nanti buat diajukan saja di rapat-rapat komisi. Kita membuka semua masukan," ujar Dede Yusuf, kepada Inilah.com.

Sebelumnya, Menko Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar syarat minimal kursi DPR disamakan dengan jumlah komisi. Yusril juga mengusulkan aturan tersebut berlaku dalam pembentukan fraksi.

Ia menjelaskan, partai politik yang tidak mampu memenuhi batas minimal itu tetap memiliki opsi untuk bergabung dengan partai lain. Koalisi gabungan tersebut, kata dia, harus memiliki total kursi minimal yang sama agar dapat membentuk fraksi.

"Dengan demikian, maka tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua," kata Yusril di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

