Bukan Lagi Khoirudin, Ini Sosok Ketua DPRD DKI Jakarta Baru Pilihan PKS

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli mengatakan pihaknya melakukan rotasi terhadap pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Dalam keputusan tersebut, Suhud Aliyudin ditunjuk menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin.

"Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini memang kan Fraksi PKS yang berhak untuk posisi tersebut," kata MTZ sapaan akrab Muhammad Taufik Zulkifli di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, keputusan sudah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di mana menunjuk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta yaitu Suhud Aliyudin sebagai Ketua DPRD DKI menggantikan Ketua DPRD saat ini Khoirudin.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya DPW PKS DKI Jakarta mendapatkan surat dari DPP tentang rotasi atau pergantian jabatan atau amanah.

Setelah itu lanjut Taufik, surat tersebut telah diteruskan ke Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta untuk melanjutkan prosedur pergantian sesuai peraturan yang berlaku.

"Jadi prosedur ini karena perhatian Ketua DPRD, jadi tidak bisa mengganti begitu saja seperti kemarin penggantian Ketua Komisi E atau kemudian Sekretaris Komisi C," ujarnya.

Taufik menambahkan pergantian Ketua DPRD DKI tentu melalui proses yang lebih panjang yaitu sesudah Fraksi PKS mendapatkan perintah dari DPW untuk menindaklanjuti keputusan DPP, maka kemudian Fraksi menyurati DPRD.

"Kami menyampaikan surat itu ke Ketua DPRD sendiri untuk kemudian nanti melanjutkan permintaan atau surat ini ke Kemendagri," katanya.