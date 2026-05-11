Fakta-Fakta Menarik tentang Planet Terbesar dan Terkecil di Tata Surya

Ukuran Font Kecil Besar

Berdasarkan data astronomi hingga tahun 2026, tata surya terdiri dari delapan (8) planet yang ditetapkan oleh International Astronomical Union (IAU) sejak Agustus 2006, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet memiliki ukuran dan karakteristik yang berbeda.

Pada awal pembentukan tata surya, suhu di dekat Matahari sangat tinggi sehingga hanya batu dan logam yang dapat bertahan dan membentuk planet bagian dalam yang kecil.

Sementara itu, di wilayah luar yang lebih dingin, gas dan es dapat berkumpul dan membentuk planet-planet raksasa.

Semakin besar planet, semakin kuat gravitasinya untuk menarik materi di sekitarnya sehingga ukurannya terus berkembang.

Dari delapan planet di tata surya, ternyata ada lho yang menjadi yang terbesar dan terkecil, masing-masing dengan karakteristik unik yang membuatnya sangat berbeda dari yang lain.

Apa Planet Terbesar dan Terkecil di Tata Surya?

Berikut adalah deretan benda langit luar biasa di tata surya dengan berbagai keunikan yang jarang diketahui, mulai dari ukuran yang mencengangkan hingga fakta-fakta menarik yang bikin penasaran:

1. Planet Terbesar: Jupiter

Jupiter adalah planet terbesar di tata surya yang memiliki diameter sekitar 142.984 kilometer pada bagian ekuatornya, sehingga ukurannya sekitar 11 kali lebih besar dibandingkan diameter Bumi.

Karena ukurannya yang luar biasa besar, Jupiter bahkan dapat menampung lebih dari 1.300 planet Bumi di dalam volumenya.

Tidak hanya besar dari segi ukuran, massa Jupiter juga sangat luar biasa.

Massa planet ini tercatat lebih dari 300 kali massa Bumi dan bahkan 2,5 kali lebih masif dibandingkan gabungan seluruh planet lain di tata surya.

Besarnya massa tersebut membuat gaya gravitasi Jupiter sangat kuat dan berpengaruh besar terhadap kestabilan tata surya, termasuk memengaruhi jalur asteroid dan benda langit lainnya.

Jupiter digolongkan sebagai “raksasa gas” karena sebagian besar penyusunnya terdiri atas hidrogen dan helium, dua unsur yang juga menjadi komponen utama Matahari.

Berbeda dengan planet kebumian, seperti Bumi atau Mars yang memiliki permukaan padat, Jupiter tidak mempunyai permukaan keras yang benar-benar bisa diinjak.

Lapisan luarnya didominasi oleh awan gas tebal dengan tekanan yang semakin besar ke bagian dalam planet.

Kondisi ini membuat Jupiter tampak sangat unik dibandingkan planet-planet lain di tata surya. Warna-warna yang terlihat pada permukaannya sebenarnya merupakan lapisan awan yang bergerak sangat cepat dan membentuk pola garis-garis khas.

Selain terkenal karena ukurannya yang sangat besar, Jupiter juga dikenal sebagai planet dengan rotasi tercepat di tata surya.

Satu hari di Jupiter hanya berlangsung sekitar 10 jam waktu Bumi. Artinya, planet sebesar itu mampu berputar pada porosnya dengan sangat cepat.

Kecepatan rotasi tersebut menyebabkan bentuk Jupiter sedikit pepat di bagian kutub dan menggembung di bagian ekuator.

Rotasi yang sangat cepat juga memengaruhi pola cuaca dan pergerakan awan di atmosfernya sehingga menciptakan badai-badai raksasa yang sangat kuat.

Salah satu fenomena paling terkenal di Jupiter adalah Great Red Spot atau Bintik Merah Besar.

Fenomena ini merupakan badai raksasa yang telah diamati selama lebih dari 150 tahun dan masih terus berlangsung hingga sekarang.

Ukuran badai ini bahkan lebih besar daripada planet Bumi. Angin di dalam badai tersebut bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menjadikannya salah satu badai terbesar yang pernah diketahui manusia di tata surya.

Keberadaan Great Red Spot membuat Jupiter menjadi salah satu objek penelitian paling menarik bagi para astronom karena menunjukkan betapa ekstremnya kondisi atmosfer di planet tersebut.

Tidak hanya itu, Jupiter juga memiliki jumlah satelit alami yang sangat banyak. Hingga saat ini, tercatat ada 79 satelit yang telah diketahui mengorbit planet tersebut.

Beberapa satelit terbesar dan paling terkenal adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto.

Ganymede bahkan dikenal sebagai satelit terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar daripada planet Merkurius.

Dengan segala karakteristiknya yang luar biasa, Jupiter memang layak disebut sebagai planet terbesar di tata surya.

Daftar Planet dari yang Terbesar hingga Terkecil di Tata Surya.

2. Planet Terkecil: Merkurius

Merkurius adalah planet terkecil di tata surya sekaligus planet yang letaknya paling dekat dengan Matahari.

Planet ini memiliki diameter sekitar 4.879 kilometer, sehingga ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan Bumi.

Bahkan, ukuran Merkurius lebih mendekati ukuran Bulan milik Bumi daripada ukuran planet kita sendiri.

Karena ukurannya yang kecil, Merkurius sering dianggap sebagai planet yang sederhana, tetapi sebenarnya planet ini memiliki banyak karakteristik unik dan menarik untuk dipelajari.

Meskipun menjadi planet terkecil, Merkurius tetap memainkan peran penting dalam sistem tata surya karena posisinya yang sangat dekat dengan Matahari membuat kondisi lingkungannya sangat ekstrem.

Sebagai planet pertama dari Matahari, Merkurius mengorbit pada jarak yang sangat dekat dengan pusat tata surya.

Kedekatan ini menyebabkan Merkurius menerima panas Matahari dalam jumlah yang sangat besar. Namun uniknya, meskipun berada paling dekat dengan Matahari, Merkurius bukanlah planet terpanas di tata surya.

Hal tersebut terjadi karena Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer tebal yang dapat menyimpan dan mendistribusikan panas.

Akibatnya, suhu di planet ini berubah secara sangat ekstrem. Pada siang hari, suhu permukaannya dapat menjadi sangat panas karena langsung terkena radiasi Matahari, sedangkan pada malam hari suhunya bisa turun drastis menjadi sangat dingin.

Perbedaan suhu yang sangat besar ini menjadi salah satu ciri khas utama Merkurius.

Permukaan Merkurius dipenuhi oleh kawah-kawah besar dan kecil yang membuat tampilannya mirip dengan permukaan Bulan.

Kawah-kawah tersebut terbentuk akibat tabrakan asteroid dan meteorit selama miliaran tahun. Karena hampir tidak memiliki atmosfer, benda-benda langit yang jatuh ke Merkurius tidak terbakar sebelum mencapai permukaan, sehingga meninggalkan banyak bekas tumbukan.

Kondisi permukaan yang penuh kawah ini menunjukkan bahwa Merkurius telah mengalami sejarah panjang bombardir benda langit sejak awal terbentuknya tata surya.

Selain kawah, permukaan Merkurius juga memiliki dataran luas dan tebing-tebing besar yang terbentuk akibat penyusutan inti planet seiring waktu.

Merkurius juga dikenal sebagai planet dengan periode revolusi yang sangat cepat.

Planet ini bergerak mengelilingi Matahari dengan kecepatan tinggi sehingga satu tahun di Merkurius hanya berlangsung sekitar 88 hari Bumi.

Artinya, Merkurius dapat menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi Matahari jauh lebih cepat dibandingkan planet-planet lainnya.

Walaupun revolusinya cepat, rotasi Merkurius justru berlangsung cukup lambat jika dibandingkan dengan Jupiter.

Kombinasi antara rotasi yang lambat dan revolusi yang cepat membuat pola siang dan malam di Merkurius menjadi sangat unik.

Sebagai planet terkecil di tata surya, Merkurius menunjukkan bahwa ukuran bukanlah penentu utama keunikan sebuah planet.

Planet ini tetap menjadi objek penelitian penting karena memberikan banyak informasi mengenai pembentukan planet berbatu di dekat Matahari.

Dengan permukaan penuh kawah, suhu yang sangat ekstrem, ukuran yang kecil, dan revolusi yang cepat, Merkurius menjadi salah satu planet yang paling menarik untuk dipelajari dalam tata surya kita.

Daftar Planet berdasarkan Jaraknya dari Matahari, dari yang Terjauh hingga Terdekat.

Kenapa Pluto Tidak Termasuk Planet Lagi dan Bukan Lagi Planet Terkecil di Tata Surya?

Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet utama sejak Agustus 2006 setelah Persatuan Astronomi Internasional (IAU) melakukan pembaruan definisi “planet” dalam sidang umum ke-26 di Praha.

Perubahan ini membuat status Pluto ditinjau ulang dan akhirnya tidak lagi masuk dalam kategori planet seperti sebelumnya.

Alasan utamanya adalah Pluto tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria yang ditetapkan IAU.

Sebuah planet harus mengorbit Matahari, memiliki bentuk hampir bulat, dan telah “membersihkan” wilayah orbitnya dari benda langit lain.

Pluto sebenarnya memenuhi dua syarat pertama, tetapi gagal pada syarat ketiga. Orbit Pluto masih dipenuhi oleh berbagai objek lain di wilayah Sabuk Kuiper, sehingga dianggap belum mendominasi jalur orbitnya.

Selain itu, penemuan objek-objek lain di luar Neptunus, seperti Eris yang ukurannya mirip bahkan bisa lebih besar dari Pluto, turut memicu peninjauan ulang klasifikasi tersebut.

Hal ini membuat para astronom menyadari bahwa Pluto bukan satu-satunya objek besar di wilayah itu.

Akibat keputusan tersebut, Pluto kemudian diturunkan statusnya menjadi planet katai (dwarf planet).

Karena perubahan ini, Pluto juga tidak lagi termasuk dalam daftar planet terkecil di tata surya, meskipun secara fisik ia masih berada di tata surya dan tetap menjadi objek yang menarik untuk dipelajari.