Plastik Langka dan Mahal, Industri Air Minum Kemasan Bersiap Gulung Tikar Bulan Depan

Kelangkaan serta mahalnya harga kemasan plastik membuat industri air minum semakin megap-megap. Bahkan, sudah banyak yang bersiap gulung tikar jika kondisi ini tak berangsur pulih.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), Firman Sukiman, menyebut sudah ada anggotanya yang terancam tutup akibat melonjaknya harga plastik.

Jika dalam sebulan ke depan plastik masih langka dan mahal, maka beberapa industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bakal ambruk. “Bisa jadi bulan depan itu ada beberapa industri AMDK yang UMKM itu tidak bisa produksi karena tidak ada bahan baku,” kata Firman di Jakarta, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Ditegaskan, saat ini pelaku industri AMDK sudah sangat merasakan dampak kenaikan harga plastik yang berada di kisaran 10–20 persen di atas normal. Untuk sejumlah jenis plastik, kenaikannya bahkan sudah di atas 70 persen.

Akhirnya, industri AMDK tidak memiliki jalan lain selain menaikkan harga produk air kemasan. “Mau tidak mau dengan harga yang tidak wajar, maka tidak mau kita melakukan penyesuaian harga. Kenapa? Tidak cukup lagi kita melakukan hanya efisiensi internal,” ujar Firman.

Menurut Firman, pelaku industri AMDK masih bisa melakukan penyesuaian internal jika kenaikan plastik hanya 2–3 persen. Namun, karena harga plastik yang begitu mahal, mereka kini telah menaikkan harga produk air dalam kemasan.

Beberapa produk air dalam satu bundel kemasan plastik mengalami kenaikan berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kemasan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan harga air kemasan akan semakin tinggi seiring fluktuasi harga plastik.

“Ada yang naikin Rp2.000, ada yang naikin Rp3.000 per karton, berarti per dus itu,” kata dia.

Diketahui, plastik menjadi mahal dan langka karena pasokan 70 persen bahan bakunya, yakni nafta, yang dikirim dari negara-negara Teluk terhenti imbas perang.

Konflik di Asia Barat itu menutup Selat Hormuz, sehingga distribusi minyak dan produk petrokimia terganggu.

Adapun nafta merupakan produk olahan dari bahan bakar fosil. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, menyebut harga plastik naik hingga 50 persen dibandingkan sebelum perang.

“Jauh sebelum memasuki Ramadan, plastik masih Rp10.000. Kemudian bertahap tuh selama sepekan, sepekan, sepekan naik Rp500, naik Rp700, naik macam-macam tuh sampai hari ini puncaknya itu naiknya kita proyeksikan di 50 persen,” kata Reynaldi.