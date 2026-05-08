Plastik Langka Imbas Geopolitik, Bapanas Siasati Bantuan Pangan dengan Kemasan Sederhana

Lonjakan harga plastik akibat tersendatnya pasokan bahan baku, imbas gangguan di Selat Hormuz, turut berdampak pada penyaluran bantuan pangan di Indonesia. Pasalnya, kemasan bantuan pangan berbahan dasar plastik.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta dan Banten melakukan penyederhanaan kemasan tanpa mengurangi standar kualitas.

“Kemarin kita agak terhambat karena faktor geopolitik, penyediaan kemasan itu kan menggunakan biji plastik. Tapi, Alhamdulillah sekarang sudah teratasi. Dan saat ini bisa kita lakukan percepatan," kata Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, di Jakarta, dikutip Jumat (8/5/2026).

"Begitu kemasan datang, langsung kami repack, langsung kami salurkan sehingga bantuan pangan tidak terhambat," tambahnya.

Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten menyebut simplifikasi kemasan perlu dilakukan demi menjaga kelancaran distribusi. Taufan memastikan penyesuaian hanya dilakukan pada aspek visual, tanpa menurunkan kualitas kemasan.

"Untuk tampilan yang tadinya degradasi warna ada empat sampai dua warna, sekarang menggunakan satu warna. Tapi dari segi kualitas kemasan itu tetap tidak menurunkan standar. Dari segi kualitas masih sama, hanya dari sisi tulisan yang lebih sederhana," jelasnya.

Sementara itu, untuk kemasan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bulog masih menggunakan desain lama karena stok kemasan yang tersedia masih mencukupi sebelum terjadi gangguan pasokan bahan baku plastik.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan perpanjangan waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Perum Bulog pada akhir Maret 2026. Program yang semula berlangsung pada Februari–Maret diperpanjang guna memastikan distribusi tetap berjalan.

Bapanas juga meminta Bulog mengatasi kendala kemasan. Jika kemasan sesuai standar belum tersedia, Bulog diperbolehkan menggunakan kemasan alternatif dengan menambahkan identitas program bantuan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

"Selanjutnya agar Bulog melakukan percepatan penyaluran melalui beberapa langkah dengan memanfaatkan kemasan yang tersedia. Apabila belum tersedia kemasan yang sesuai dengan kriteria, dapat menggunakan kemasan dengan menambahkan identitas bantuan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dalam suratnya kepada Bulog.

Sebagai informasi, program bantuan pangan menjadi salah satu instrumen stimulus ekonomi untuk menjaga konsumsi masyarakat. Penyaluran beras dan minyak goreng gratis dinilai berperan penting dalam menopang daya beli.

Berdasarkan catatan Bapanas, sepanjang triwulan I-2026 (Januari–Maret), program bantuan pangan masih dijalankan oleh Perum Bulog. Januari dan Februari merupakan perpanjangan program 2025, sedangkan Maret menjadi awal program bantuan pangan tahun anggaran 2026.

Selama periode tersebut, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan mencapai 1,85 juta KPM, dengan total distribusi 37,1 juta kilogram beras dan 7,4 juta liter minyak goreng. Rinciannya, Januari–Februari menjangkau 992,8 ribu KPM, sementara Maret menyasar 864 ribu KPM.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen, tertinggi dibanding periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang 54,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan 5,52 persen. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kelompok restoran dan hotel sebesar 7,38 persen, diikuti transportasi dan komunikasi 6,91 persen, serta makanan dan minuman nonrestoran sebesar 4,54 persen.