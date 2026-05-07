Playoff Liga 2 Persipura Vs Adhyaksa: Mutiara Hitam tak Sabar Kembali ke Liga 1

Persipura Jayapura siap tampil mati-matian saat menghadapi Adhyaksa pada babak playoff promosi yang akan berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua pada Jumat (8/5).

Bermain di depan publik sendiri menjadi modal penting bagi tim berjuluk Mutiara Hitam ini untuk meraih kemenangan."Semua pemain dalam kondisi siap bertanding dan yang paling prinsip ialah bagaimana pemain bisa menikmati pertandingan," kata Pelatih Persipura Jayapura Rahmad Darmawan di Sentani, Kamis.

Dia juga meminta kepada anak asuhnya untuk tetap mengontrol emosi, menjaga psikologi dan tidak perlu tegang selama pertandingan.

Di lain sisi, Rahmad Darmawan menilai tim Adhyaksa memiliki trio yang paling berbahaya pada lini depan sehingga ini perlu diantisipasi dengan baik."Untuk itu saya berharap semua taktik yang telah dilatih bisa diterapkan oleh pemain untuk meredam lini serang dari Adhyaksa," ujarnya.

Pemain Persipura Jayapura Ruben Sanadi meyakini Mutiara Hitam akan menuntaskan pertandingan dengan hasil positif di depan pendukung yang akan hadir sekitar 32 ribu orang."Saya yakin pertandingan besok akan kami menang dan kami bisa naik ke Liga 1 Indonesia" katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memfasilitasi nonton bareng (nobar) pertandingan Persipura Jayapura melawan Adhyaksa FC pada laga play-off promosi ke Super League musim 2026/2027 melalui videotron pada tiga titik di Kota Jayapura.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jeri Yudianto di Jayapura, Kamis, mengatakan fasilitas nobar disiapkan karena tingginya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pertandingan penentuan tersebut.

“Tiga titik videotron yang disiapkan berada di kawasan Kantor Gubernur Papua, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan depan Gedung Samsat Abepura yang mana akan mulai pada pukul 18:00 WIT," katanya.

Menurut Jeri, penayangan langsung yang di lakukan karena antusiasme masyarakat sangat besar."Ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan tim berjuluk Mutiara Hitam pada laga play-off promosi BRI Super League musim 2026/2027," ujarnya.

Dia menjelaskan laga melawan Adhyaksa FC menjadi pertandingan penting bagi Persipura untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah sebelumnya gagal meraih tiket promosi otomatis.

"Antusiasme masyarakat terhadap Persipura terlihat pada pertandingan sebelumnya yang dihadiri lebih dari 32 ribu penonton dan diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat pada laga kali ini, oleh sebab itu ini juga guna mengakomodir masyarakat yang tidak kebagian tiket sehingga kami memfasilitasi nobar," katanya.

Dia menambahkan pihaknya mengimbau masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan selama menyaksikan pertandingan, baik di stadion maupun di titik nonton bareng yang telah disiapkan pemerintah.

“Kami berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dan menghormati warga sekitar sehingga suasana tetap aman dan kondusif,” ujarnya.