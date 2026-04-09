PLN Ungkap Penyebab Listrik di Jakarta Padam

Sejumlah kendaraan melintas saat pemadaman lampu penerangan jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (29/6/2024). Pemprov DKI Jakarta memadamkan lampu selama 60 menit mulai pukul 20.30-21.30 WIB di sejumlah titik Ibu Kota dalam rangka aksi hemat energi. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Jakarta telah kembali normal setelah sempat mengalami gangguan pada Kamis petang.

"Alhamdulillah sudah nyala semua per jam 20.00 WIB," kata Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika seperti dikutip Antara, Kamis (9/4/2026).

Gangguan tersebut sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah akibat kendala pada beberapa Gardu Induk (GI).

Haris menyebut, proses pemulihan kelistrikan telah rampung dilakukan secara bertahap.

Sebelumnya, gangguan listrik dilaporkan terjadi di beberapa titik di Jakarta, termasuk wilayah Angke dan sekitarnya.

PLN menyebutkan gangguan bersumber dari sistem pada sejumlah Gardu Induk, yang menyebabkan pasokan listrik terhenti sementara di wilayah terdampak.

"Terjadi gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk," ujar Haris.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, PLN langsung bergerak cepat melakukan penormalan dengan mengerahkan petugas di lapangan.

Proses pemulihan dilakukan secara bertahap guna memastikan sistem kelistrikan kembali stabil dan aman sebelum dialirkan ke pelanggan.

"Gangguan tersebut bersumber dari sistem kelistrikan di beberapa gardu induk yang berdampak pada jaringan distribusi di sejumlah wilayah," ucap Haris.

PLN juga memastikan bahwa seluruh pelanggan yang terdampak kini telah kembali menikmati layanan listrik secara normal. Meski demikian, perusahaan tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkini terkait layanan kelistrikan, PLN mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123.

Gangguan kelistrikan juga sempat berimbas pada operasional MRT Jakarta. Layanan transportasi massal itu menyampaikan terjadi gangguan operasional di beberapa stasiun pada Kamis sore pukul 17.57 WIB karena kendala pasokan listrik dari sisi PLN (CSW).

"Gangguan operasional ini disebabkan oleh kendala pasokan listrik dari sisi PLN (CSW) yang mengakibatkan sebagian fasilitas stasiun, seperti penerangan, elevator, eskalator, dan beberapa fasilitas lainnya mengalami gangguan," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Rendy mengatakan seluruh stasiun layang (elevated) sempat mengalami kondisi pemadaman listrik total (blackout), namun saat ini telah berhasil dinormalkan kembali.