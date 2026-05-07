Plt Dirjen Kemenaker Ngaku Terima 'Jatah' Rp20 Juta per Bulan Sejak Dilantik

Fahrurozi, saat masih menjabat Plt Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker. (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Mantan Plt Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Dirjen Binwasnaker dan K3), Fahrurozi, mengaku mendapat jatah Rp20 juta per bulan dari perusahaan jasa K3. Jatah tersebut merupakan tanda terima kasih dari perusahaan jasa K3.

Pengakuan tersebut disampaikan Fahrurozi saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus gratifikasi dan pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Soal jatah ini awalnya dikonfirmasi oleh jaksa penuntut umum kepada Fahrurozi. Menurut Fahrurozi, jatah tersebut diberikan Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan dari 2021 sampai Februari 2025.

"Berarti ini tiap bulan ya Pak?" tanya jaksa dalam sidang.

"Kelihatannya seperti itu Pak," jawab Fahrurozi.

Fahrurozi mengaku mendapatkan total Rp100 juta dari Hery Sutanto selama empat bulan.

"Jadi ini setiap bulan setelah Saudara dilantik jadi Plt Dirjen, Saudara terima dari Pak Herry Sutanto. Total Rp100 juta?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Fahrurozi.

Fahrurozi berdalih tidak tahu saat pertama kali menerima uang itu. Setelah beberapa kali menerima, baru pada Oktober 2024 dia menanyakan perihal uang tersebut ke Hery.

"Pada saat pemberian saya tidak tahu. Tapi setelah saya tanyakan ke Pak Hery pada bulan Oktober (2024) itu baru saya tahu, baru jelas bahwa itu adalah uang terima kasih dari PJK3," jawab Fahrurozi.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dan sejumlah bawahannya didakwa melakukan pemerasan atau pungutan liar terhadap pemohon pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker periode 2021-2025 senilai Rp6,52 miliar.

Dalam dakwaan disebutkan, Noel didakwa menerima Rp70 juta dari PT Kem Indonesia serta gratifikasi senilai Rp3,365 miliar dari pihak swasta lainnya. Total uang dari pemerasan dan gratifikasi yang diterima Noel mencapai Rp3,43 miliar.

Selain uang, Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa barang, yaitu satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

Atas perbuatannya, Noel bersama 10 terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12B tentang gratifikasi sebaiamana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

