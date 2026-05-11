Plt Wali Kota Madiun Jalani Pemeriksaan Intensif KPK di Kasus Maidi

Wali Kota Madiun Maidi (tengah) dan Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun (kanan) menyapa warga saat tiba pada acara penyambutan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (28/2/2025). (Foto: Antara Foto/Siswowidodo/foc).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Madiun Bagus Panuntun untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Selain Bagus, penyidik juga memeriksa dua pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Mereka adalah Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun Agus Mursidi serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun Agus Tri Tjahjanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Ketiganya hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

“Ketiganya sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, Maidi diduga terlibat dalam penerimaan imbalan proyek serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Maidi, Rochim Ruhdiyanto yang disebut sebagai orang kepercayaan, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.

Dalam perkara ini, KPK mengelompokkan dugaan tindak pidana ke dalam dua klaster. Pertama, dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan dana CSR yang melibatkan Maidi dan Rochim Ruhdiyanto.

Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dengan tersangka Maidi dan Thariq Megah.

Penyidik KPK terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.