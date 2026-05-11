Senin, 11 Mei 2026 | 23 Dzulqa'dah 1447
main-logo
main-logo
inilah.comnewspolhukamPlt Wali Kota Madiun Jalani Pemeriksaan Intensif KPK di Kasus Maidi

polhukam

Plt Wali Kota Madiun Jalani Pemeriksaan Intensif KPK di Kasus Maidi

Icon_INILAH GOLD.png
OlehMochammad Zhacky
Senin, 11 Mei 2026 - 11:55 WIB
Share
Wali Kota Madiun Maidi (tengah) dan Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun (kanan) menyapa warga saat tiba pada acara penyambutan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (28/2/2025). (Foto: Antara Foto/Siswowidodo/foc).

Wali Kota Madiun Maidi (tengah) dan Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun (kanan) menyapa warga saat tiba pada acara penyambutan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (28/2/2025). (Foto: Antara Foto/Siswowidodo/foc).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung
KecilBesar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Madiun Bagus Panuntun untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Selain Bagus, penyidik juga memeriksa dua pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Mereka adalah Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun Agus Mursidi serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun Agus Tri Tjahjanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Ketiganya hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

“Ketiganya sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, Maidi diduga terlibat dalam penerimaan imbalan proyek serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Maidi, Rochim Ruhdiyanto yang disebut sebagai orang kepercayaan, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.

Dalam perkara ini, KPK mengelompokkan dugaan tindak pidana ke dalam dua klaster. Pertama, dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan dana CSR yang melibatkan Maidi dan Rochim Ruhdiyanto.

Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dengan tersangka Maidi dan Thariq Megah.

Penyidik KPK terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

0 suka
0 bookmark
Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com