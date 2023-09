PM Inggris Video Call Harry Kane Usai Lewati Gol Wayne Rooney

Pencapaian Harry Kane sebagai raja gol Timnas Inggris mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri (PM) Rishi Sunak.

Rishi menelepon Harry Kane lewat panggilan video dan memberi selamat atas pecahnya rekor pencetak gol terbanyak Timnas Inggris sepanjang masa.

"Luar biasa, selamat atas pencapaian pribadimu ini, itu membuktikan Anda memang yang terhebat sepanjang masa," ujar Rishi Sunak lewat video di akun twitter-nya.

"Anda kapten dan figur yang fenomenal. Seluruh orang di negara ini sangat bangga dan beruntung memiliki Anda," sambungnya.

Kane pun merasa terasa tersanjung bisa mencapai milestones itu bersama negara yang dicintainya."Malam yang luar biasa, saya masih tak percaya bisa melakukannya. Saya sangat senang bisa bermain untuk negara saya, saya ingin memberikan yang terbaik," papar Harry Kane.

Satu golnya ke gawang Italia pada laga perdana Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024 menjadikan Harry Kane sebagai pencetak gol terbanyak Timnas Inggris sepanjang masa.

Kane melewati gol Wayne Ronney top skor sepanjang masa The Three Lions dengan torehan 54 gol.

Penyerang berusia 29 tahun itu sukses menjadi eksekutor tendangan penalti pada menit ke-44 dalam laga di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Italia, tersebut.

Dengan gol ini, Kane unggul satu gol dari eks penyerang timnas Inggris, Wayne Rooney, dalam daftar top skor sepanjang masa timnas Inggris. Kane total mencetak 54 gol dari 81 kesempatan merumput sejak melakoni debut bersama The Three Lions pada 2015 silam.