PM Lebanon Serukan Persatuan Nasional, Desak Perang Segera Dihentikan

Ukuran Font Kecil Besar

Perdana Menteri (PM) Lebanon Nawaf Salam melontarkan pernyataan tegas di tengah kepulan asap konflik yang belum mereda. Ia menegaskan bahwa prioritas utama Lebanon saat ini adalah menghentikan perang dan mempererat persatuan nasional demi membangun kembali negara yang luluh lantak.

Pernyataan ini disampaikan Salam pada Minggu (12/4/2026), bertepatan dengan momen refleksi peringatan pecahnya Perang Saudara Lebanon pada 13 April 1975. Salam mengingatkan bahwa sejarah kelam tersebut tidak boleh berulang.

"Tujuannya bukan sekadar mencegah kembalinya perang saudara, tetapi membangun negara yang adil, kuat, dan bersatu bagi semua pihak," tegas Salam sebagaimana dikutip dari National News Agency Lebanon.

Patuhi Perjanjian Taif

Dalam pidatonya, PM Salam juga memberikan sorotan tajam pada Perjanjian Taif. Ia menyerukan penerapan penuh perjanjian tersebut tanpa distorsi. Menurutnya, segala bentuk penyimpangan dari isi dan semangat kesepakatan tersebut harus segera diperbaiki.

Untuk diketahui, Perjanjian Taif yang dinegosiasikan di Arab Saudi pada 1989 merupakan tonggak sejarah yang mengakhiri 15 tahun perang saudara di Lebanon. Perjanjian ini menjadi fondasi hukum yang mengukuhkan kembali otoritas pemerintah di wilayah selatan.

Eskalasi Konflik dan Kebuntuan Diplomatik

Ketegangan di Lebanon kembali memuncak sejak 2 Maret lalu, ketika Hizbullah meluncurkan roket ke arah Israel sebagai respons atas konfrontasi regional yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Ini merupakan serangan perdana sejak gencatan senjata November 2024, yang kemudian memicu Israel melancarkan kampanye militer masif ke seantero Lebanon.

Ironisnya, di saat Iran dan AS telah menyetujui gencatan senjata pada Rabu (8/4/2026), Lebanon seolah ditinggalkan di zona merah. Israel menyatakan bakal mematuhi gencatan senjata dengan Iran, namun secara sepihak mengecualikan Lebanon dari kesepakatan tersebut.

Sikap keras kepala Israel ini langsung mendapat penolakan mentah-mentah dari Teheran dan Pakistan selaku mediator. Bagi mereka, gencatan senjata tanpa melibatkan Lebanon adalah kesepakatan yang cacat.

Biaya Mahal Kemanusiaan

Agresi militer Israel di Lebanon bukan tanpa korban. Data terbaru dari Pusat Operasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Lebanon menunjukkan angka yang mengerikan. Hingga Minggu (12/4/2026), tercatat sebanyak 2.055 nyawa melayang dan 6.588 orang lainnya luka-luka akibat gempuran yang dimulai sejak awal Maret.

Kini, di bawah bayang-bayang peringatan perang saudara, Lebanon berpacu dengan waktu. Antara diplomasi yang buntu di tingkat internasional dan kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan di dalam negeri. Bagi Nawaf Salam, persatuan adalah satu-satunya benteng tersisa yang dimiliki Beirut.