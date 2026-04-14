PM Starmer Desak Lebanon Masuk Syarat Mutlak Gencatan Senjata Timur Tengah

PM Inggris Keir Starmer minta Israel hentikan serangan ke Lebanon dan masukkan Beirut dalam syarat gencatan senjata.

Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengambil sikap tegas di tengah bara konflik yang kian membara di Timur Tengah. Di hadapan Parlemen Inggris, Senin (13/4/2026), Starmer menyerukan agar serangan militer Israel terhadap Lebanon segera dihentikan dan menuntut agar negara tersebut dimasukkan sebagai syarat mutlak dalam kesepakatan gencatan senjata kawasan.

"Kami menyerukan agar Lebanon segera dimasukkan dalam kesepakatan gencatan senjata," tegas Starmer seperti dikutip dari Sputnik News, Selasa (14/4/2026).

Starmer menekankan pentingnya pelucutan senjata kelompok Hizbullah, namun di saat yang sama ia mengecam keras operasi militer Israel yang dinilainya telah melampaui batas.

"Saya yakin serangan Israel salah. Serangan tersebut memiliki konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan dan mendorong Lebanon ke dalam krisis. Pengeboman harus dihentikan sekarang," imbuhnya dengan nada lugas.

Kritik Pedas untuk Retorika Trump

Tak hanya menyoroti pertempuran di lapangan, Starmer juga melontarkan kritik terbuka terhadap gaya diplomasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Starmer secara spesifik menyoroti pernyataan Trump mengenai ancaman penghancuran peradaban Iran.

"Sehubungan dengan pernyataan tentang menghancurkan peradaban, itu salah. Ancaman terhadap warga sipil Iran dengan cara itu adalah sebuah kesalahan besar," kata Starmer di depan Dewan.

Polemik Kesepakatan di Luar Lebanon

Situasi di Lebanon selatan memang kian terjepit. Sejak operasi darat Israel dimulai pada 16 Maret lalu, eskalasi terus meningkat. Meski sempat ada laporan gencatan senjata dua minggu antara Iran dan AS, nasib Lebanon tetap menggantung di ketidakpastian.

Hizbullah sempat menangguhkan operasinya menyusul laporan gencatan senjata tersebut. Namun, kelompok ini kembali meluncurkan serangan balasan setelah Israel melakukan bombardir besar-besaran ke wilayah Lebanon.

Persoalan krusial muncul ketika mediator perdamaian, Iran dan Pakistan, menyebut serangan terhadap Lebanon sebagai pelanggaran gencatan senjata. Sebaliknya, Presiden AS Donald Trump justru mengklaim bahwa Lebanon tidak termasuk dalam butir perjanjian gencatan senjata yang ada.

Pandangan Starmer ini seolah menjadi antitesis dari garis kebijakan Washington saat ini. Inggris berupaya menarik Lebanon ke dalam payung perlindungan diplomatik guna mencegah krisis kemanusiaan yang lebih dalam di Beirut, sekaligus menjaga stabilitas regional yang kian rapuh.

Kini, bola panas berada di tangan komunitas internasional. Apakah usulan Starmer untuk memasukkan Lebanon dalam paket gencatan senjata akan diterima, ataukah Lebanon akan terus menjadi "titik buta" dalam peta perdamaian Timur Tengah? Publik menanti keberanian diplomasi London di meja perundingan global.