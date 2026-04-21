Polda Metro Gerebek Laboratorium Vape Isi Etomidate di Apartemen River Side

Bahan dasar vape berisi etomitade hasil penggerebekan di Apartemen River Side, Kab. Tangerang. (Foto: polri.go.id)

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium gelap yang memproduksi narkotika golongan II jenis etomidate di sebuah unit Apartemen River Side, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kasus ini terkuak setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Hasil penyelidikan mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial CK (40), warga negara Malaysia.

Direktur Resnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Ahmad David mengatakan penggerebekan telah dilakukan, Jumat (17/4/2026) malam. CK diduga memiliki peran penting sebagai pengelola sekaligus operator dalam produksi cairan etomidate yang dikemas dalam bentuk cartridge vape.

"Telah mengamankan satu orang diduga pelaku atas nama CK warga negara Malaysia," katanya, Selasa (21/4/2026).

Setelah penangkapan, petugas melakukan penggeledahan di apartemen yang dijadikan tempat produksi. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan berbagai barang bukti, termasuk 30 liter cairan propilen glikol serta serbuk etomidate seberat 2.539,44 gram. Jumlah tersebut diperkirakan dapat diolah menjadi hingga 380.996 cartridge vape siap edar.

Tak hanya itu, aparat juga menyita ratusan cartridge berisi cairan etomidate serta sejumlah peralatan produksi seperti mesin press, alat suntik cairan, mixer, dan timbangan.

"Dari keseluruhan barang bukti tersebut jika di konversi dengan nilai jual barang bukti Narkoba peredaran gelap, maka Polda Metro Jaya telah menyita sebesar Rp762 miliar dan telah menyelamatkan sebanyak 380.996 Jiwa penduduk DKI Jakarta dari bahaya penyalahgunaan Narkoba," ujar David.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, CK diduga telah mendistribusikan sekitar 1.409 cartridge vape yang mengandung etomidate.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mako Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.