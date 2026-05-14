Polda Metro Jaya Dipimpin Jenderal Bintang Tiga, Kompolnas: Pelayanan Harus Ikut Naik Kelas!

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menekankan pentingnya peningkatan pelayanan masyarakat usai Polda Metro Jaya dipimpin oleh seorang perwira tinggi (pati) Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

“Dengan kenaikan pangkat dari bintang dua menjadi bintang tiga itu diimbangi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat, kepada komponen atau entitas masyarakat yang ada di wilayah kerja Polda Metro Jaya,” kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam kepada awak media di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, Polda Metro Jaya memiliki dinamika sosial, politik, maupun ekonomi yang berbeda dengan polda-polda yang lain.

Maka dari itu, ia menilai peningkatan status pemimpin Polda Metro Jaya menjadi Komjen harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Semoga ini menjadi sinyal yang baik untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi dipimpin oleh seorang pati berpangkat jenderal bintang tiga atau Komjen. Jabatan Kapolda Metro Jaya tetap diisi oleh Asep Edi Suheri yang sebelumnya berpangkat Irjen dan kini berpangkat Komjen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan kenaikan pangkat tersebut.

"Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 TANGGAL 13 MEI 2026," katanya.

Asep Edi Suheri merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 16 November 1972. Pria lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, khususnya dalam pengungkapan kasus siber, narkotika, hingga kejahatan lintas negara.

Sebelumnya, Asep ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya melalui Surat Telegram Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 menggantikan Komjen Pol. Karyoto yang diangkat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.