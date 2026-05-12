Polda Metro Selidiki Kasus Dugaan Eksploitasi Anak di Blok M Libatkan WNA Jepang

Polda Metro Jaya tengah mendalami kasus dugaan eksploitasi anak di bawah umur yang disebut melibatkan warga negara asing (WNA) asal Jepang di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial (medsos).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak tinggal diam atas setiap informasi yang berpotensi mengganggu perlindungan anak.

Namun, ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum proses penyelidikan selesai.

"Polisi harus menjaga ruang-ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, apalagi terkait dugaan eksploitasi anak. Isu yang beredar tentang adanya WNA Jepang terkait anak-anak di bawah umur ini masih didalami," kata Budi di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah direktorat terkait.

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya diturunkan untuk menelusuri jejak digital penyebaran informasi, sementara Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta PPO fokus pada pendalaman substansi kasus.

"Isu yang beredar tentang adanya WNA terkait anak-anak di bawah umur ini masih didalami oleh Direktorat Siber dan Direktorat PPA dan PPO,' jelasnya.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, kepolisian membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki informasi atau merasa menjadi korban untuk segera melapor.

"Jika ada masyarakat yang memiliki informasi penting terkait fakta dan kejadian tersebut bisa melaporkan melalui 110 atau penyidik. Kita tidak akan memberikan ruang terhadap eksploitasi anak," tegas Budi.

Sebelumnya, isu ini mencuat di media sosial setelah diunggah oleh akun X yang kemudian viral dan memicu berbagai reaksi warganet. Hingga kini, polisi masih menelusuri kebenaran informasi tersebut.