Polemik Minyak, Pangeran Saudi Ancam AS dengan Jihad dan Martir

Menyusul panasnya hubungan AS dengan negara-negara eksportir minyak dan sekutunya yang tergabung dalam OPEC+, Pangeran Saud al-Shaalan, sepupu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menyatakan ancaman. Ia menyerukan tak segan-segan untuk mengambil tindakan jihad dan martir bagi siapapun yang menentang kerajaan.

Ancaman tersebut menyusul kritik Partai Demokrat AS terhadap kenaikan harga minyak. "Siapa pun yang menantang keberadaan negara ini dan kerajaan ini, kita semua adalah proyek jihad dan kemartiran," kata Pangeran Saud al-Shaalan sebagaimana diunggah akun Twitter @kenklippenstein dikutip Inilah.com, Senin (17/10/2022).

Saudi Prince Saud al-Shaalan, close relative of MBS, said this following Democrats’ criticism of their oil price hike: “Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us we are projects of jihad and martyrdom.”pic.twitter.com/3nXXnE6lZ4