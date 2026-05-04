Polemik Pernyataan Amien Rais, PDIP: Ranah Privat tak Layak Jadi Konsumsi Publik

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyoroti pernyataan Amien Rais yang belakangan menjadi polemik di ruang publik. Ia menilai, pernyataan tersebut tidak semestinya menyentuh ranah privat, terlebih jika ditujukan kepada pejabat publik.

Diketahui, pernyataan politikus senior Amien Rais dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya itu menjadi viral setelah memuat tudingan terkait hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Said mengaku terkejut dengan pernyataan Amien Rais, yang selama ini dikenal sebagai tokoh bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Saya kaget juga pernyataan Pak Amien Rais. Sebagai bagian dari tokoh yang kita kenang. Dari sisi etik, kita ini kan sebenarnya kan tidak boleh ya, hal-hal yang menyangkut private. Itu menjadi diskursus publik, siapapun di antara kita. Di negara manapun juga akan berlaku sama. Seyogyanya itu dihindari. Kurang elok. Ya bukan kurang elok, etik memang tidak boleh, tidak memungkinkan kita masuk ke ruang-ruang private,” ujar Said kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Terkait kemungkinan adanya laporan ke ranah hukum atas pernyataan tersebut, Said menilai langkah itu dapat menjadi pembelajaran bagi publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

“Lebih elegan ya seperti itu, supaya ini bagian dari katakanlah contoh agar di antara kita itu tidak mudah memberikan statement, judgment, kepada pribadi-pribadi. Kami sangat menjaga kalau urusan ruang-ruang private,” katanya.

Said juga menyinggung langkah pihak terkait yang telah menurunkan konten video pernyataan tersebut dari ruang digital. Menurut dia, tindakan itu memang perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya informasi yang menyangkut ranah privat.

“Pihak terkait wajib men-takedown itu, karena tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh kemudian membiarkan hal-hal yang menyangkut private, ranah private pejabat publik, itu menjadi diskursus. Karena itu, menjadi sampah informasi publik saja,” jelas Said.

Lebih lanjut, Said berharap Amien Rais dapat memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Namun, ia menilai permintaan maaf tidak akan mengurangi martabat seorang tokoh.

“Kalau menurut hemat saya, saya ingin menempatkan Pak Amien Rais sebagai tokoh bangsa. Sebagai tokoh bangsa, benar dan salah, menyampaikan hal-hal yang baik, atau tiba-tiba slip lidah atau katakanlah alpa, kemudian meminta maaf, itu tidak akan menurunkan derajat ketokohan seseorang,” tutur Said.