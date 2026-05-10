Polisi Amankan 100 Titik Nobar Persib vs Persija, 2.270 Personel Dikerahkan

Sejumlah personel kepolisian saat diturunkan untuk mengamankan nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026). (Foto: Antara/Rubby Jovan).

Ukuran Font Kecil Besar

Polrestabes Bandung menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan kegiatan nonton bareng (nobar) laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026. Pengamanan dilakukan di lebih dari 100 titik yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung.

Kepala Bagian Operasi Polrestabes Bandung, Asep Saepudin, mengatakan sebanyak 2.270 personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan tersebut. Personel terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan instansi terkait.

“Personel yang kita kerahkan 2.270 orang. Mereka tersebar di beberapa titik untuk melakukan pengamanan,” kata Asep di Bandung, Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, tingginya antusiasme Bobotoh tetap diperkirakan terjadi meski pertandingan digelar di Stadion Segiri, Samarinda. Karena itu, pengamanan difokuskan pada titik-titik nobar yang tersebar di berbagai lokasi.

Sejumlah titik nobar dipusatkan di antaranya di Mapolrestabes Bandung dan Pasar Kreatif Jawa Barat. Petugas juga disiagakan di lokasi tersebut untuk memastikan kegiatan berjalan tertib.

“Kita juga tempatkan petugas di sana agar suasana aman, nyaman, dan tertib,” ujarnya.

Selain itu, aparat juga memperketat pengamanan di sejumlah ruas jalan utama dan kawasan pusat keramaian, seperti Jalan Sulanjana, Jalan Dago, Jalan Ir. H. Djuanda, hingga Flyover Pasupati.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya Bobotoh, untuk tetap menjaga ketertiban selama menyaksikan pertandingan. Dukungan terhadap tim diharapkan dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu keamanan lingkungan.

“Kami imbau Bobotoh untuk menonton pertandingan dengan tertib, tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkotika. Mari kita jaga kamtibmas sambil mendukung Persib dan menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan,” katanya.