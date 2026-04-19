Polisi Amankan 12Kg Sabu Jaringan Antarpulau di Bakauheni, Ini Kronologinya

Ukuran Font Kecil Besar

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba mengungkap kasus peredaran narkotika di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dengan menangkap seorang pria pada Sabtu (18/4/2026).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa tersangka bernama Rasad diduga membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia.

"Barang bukti narkotika jenis sabu kristal kurang lebih 12.263 gram (12,2 kilogram) dan lima butir inex," kata Eko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026).

Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas Subdit 5 saat melakukan pengamanan di area pelabuhan. Tas milik Rasad kemudian diperiksa menggunakan alat X-ray dan ditemukan barang terlarang di dalamnya.

"Lalu petugas mengamankan pemilik barang tersebut, selanjutnya petugas membawa ke pos dan dilakukan Interogasi singkat," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, Rasad mengaku diperintah oleh seseorang bernama Rizki untuk mengambil narkoba di sebuah rumah kosong di Kota Klang, Selangor, Malaysia.

"Tersangka membawa barang narkotika tersebut akan dibawa ke Surabaya, Jawa Timur," kata dia.

Ia juga mengungkapkan menerima uang sebesar Rp3 juta dari orang suruhan Rizki, yakni Farhan, sebagai biaya pengambilan barang tersebut.

"Dia dijanjikan Rp20 juta setelah sampai tujuan oleh suruhan Rizki bernama Farhan yang mengantar menuju speedboat untuk berangkat ke Indonesia melalu pelabuhan Tanjung Balai," kata dia.

Dalam perjalanannya menuju Indonesia, Rasad menempuh jalur darat dengan menggunakan travel ke Pekanbaru, Riau, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan bus dan ojek hingga tiba di Pelabuhan Bakauheni.

Selain narkotika, polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp2.096.000 dan 650 Ringgit. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam kasus tersebut.

