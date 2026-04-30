Polisi bakal 'Sikat' Parkir Liar di Kawasan Monas saat May Day

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menyatakan akan menindak tegas parkir liar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, saat Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat (1/5/2026).

“Satgas Gakkum sudah akan tersebar mulai nanti sore ini hingga esok hari untuk mengantisipasi hal tersebut,” kata Kombes Pol Komarudin di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas sektoral, termasuk Satuan Tugas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum) sekinanti jika terdapat potensi gangguan kelancaran acara.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta turut menyediakan kantong parkir untuk peserta aksi yang datang dari berbagai wilayah mengikuti perayaan di kawasan Monas tersebut.

Selain itu, pihaknya meminta Satpol PP dapat dikerahkan untuk mengantisipasi pedagang kaki lima terutama pada simpul-simpul yang pada, seperti di pintu Stasiun Gambir, kawasan Graha Pertamina dan Mabes AD, serta kawasan Bundaran Patung Kuda yang merupakan pintu masuk utama.

“Ya kalau nanti banyak pedagang-pedagang kaki lima tentu akan menghambat,” kata dia

Dia berharap tidak ada kantong parkir liar di kawasan Monas pada Jumat (1/5) dan mengimbau warga agar tidak menggunakan juru parkir liar karena justru akan mengganggu sirkulasi pergerakan.

“Parkir liar tentu akan mengganggu pola rekayasa lalu lintas yang dilakukan petugas,” kata dia.

Petugas gabungan telah menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi peserta perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan dipusatkan di kawasan Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5).

“Untuk peserta May Day dari Jawa Barat dan Bekasi kami siapkan kantong parkir di kawasan JIExpo Kemayoran dan ruas jalan Benyamin Sueb,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sejumlah ruas jalan yang ada di sekitar Jalan Benyamin Sueb akan digunakan sebagai kantong parkir peserta yang datang dari kawasan Jawa Barat.

Ia mengatakan jika kawasan tersebut belum mencukupi, terdapat kantong parkir cadangan di wilayah Jakarta Utara dan sekitar Ancol.

“Namun Ancol tidak bisa maksimal mengingat ini libur ya, mungkin juga banyak pengunjung yang akan ke Ancol,” kata dia.

Kemudian untuk peserta yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kantong parkir kendaraan akan disiapkan di kawasan Aldiron Pancoran.

“Nanti silakan drop off di Monas, kemudian kendaraan kosongnya kami parkirkan di Pancoran,” kata dia.

Untuk massa dari Banten, Lampung, Tangerang dan sekitarnya, kantong parkir disiapkan di sekitaran GBK.

"Mulai dari kantong parkir Parkir Timur, APEC, kemudian ring road juga bisa digunakan. Dan ditambah lagi nanti di sekitaran Jalan Asia Afrika di cekungan pintu satu," kata Komarudin.

Total buruh yang akan mengikuti pelaksanaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas ini diperkirakan mencapai 200 ribu orang, sekitar 4.000 unit bus dan 20 ribu unit sepeda motor yang akan masuk ke Jakarta pada peringatan hari buruh esok.