Polisi Beberkan Peran 4 Tersangka Pembunuhan Lansia, Otak Kejahatan Menantu Korban

Salah satu pelaku pencurian disertai pembunuhan di Rumbai, Pekanbaru, ketika diamankan polisi. (Foto: Antara/Annisa Firdausi).

Polisi menangkap empat orang tersangka dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang berujung pembunuhan terhadap seorang perempuan di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya.

Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda, yakni di wilayah Binjai, Sumatera Utara, serta Aceh Tengah.

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Muharman Arta, menyatakan seluruh pelaku telah diamankan aparat.

"Empat pelaku sudah diamankan. Otak pelaku berinisial AF yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai menantu korban," kata Kombes dalam konferensi pers di Pekanbaru, Minggu (3/5/2026).

Korban diketahui bernama Dimaris Isni Sitio (60). Ia ditemukan dalam kondisi tertelungkup di area dapur rumahnya pada Rabu (29/4), dengan luka di bagian wajah yang mengeluarkan darah.

Dalam pengusutan kasus tersebut, polisi mengungkap peran masing-masing pelaku. Tersangka berinisial SL disebut sebagai pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban. Aksi itu turut dibantu dua pelaku lainnya, yakni E dan L.

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan, antara lain perhiasan emas, telepon genggam, laptop, serta uang asing. Sementara itu, alat berupa kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban masih dalam pencarian.

Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku diduga karena sakit hati. Hal ini berkaitan dengan pengakuan tersangka yang menyebut korban kerap memarahi pelaku utama.

"Selain itu, pelaku juga memiliki motif untuk menguasai harta benda korban," tambahnya.

Saat proses penangkapan, para tersangka sempat mencoba melarikan diri. Polisi pun mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki pelaku.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.