Polisi Bongkar Jalur Gelap Narkoba Internasional yang Masuk ke Makassar: 1,45 Kg Sabu Diamankan

Polrestabes Makassar saat merilis kasus di Mapolrestabes Makassar, Rabu (13/5/2026) terkait peredaran narkoba jaringan internasional. (Foto: Inilahsulsel/Wahyu Susanto)

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Makassar membongkar sindikat peredaran narkoba jaringan internasional di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dalam pengungkapan kasus ini, 6 orang kurir ditangkap dan satu orang warga negara asing (WNA) berstatus DPO.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula saat penangkapan dua perempuan di Jalan Inspeksi Kanal, Kecamatan Makassar pada 20 April lalu. Masing-masing berinisial FT dan AN.

"Dari penangkapan dua tersangka perempuan petugas menyita barang bukti seberat 200 gram sabu," ujar Arya Perdana di Mapolrestabes Makassar, Rabu (13/5/2026).

Dari penangkapan kedua tersangka di Makassar, polisi kemudian melakukan penyelidikan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Di sana, polisi kembali mendatangi kamar kos-kosan di Jalan Kima, Kepulauan Riau pada Kamis 23 April 2026.

Di salah satu kamar kos-kosan, polisi menangkap tersangka lain berinisial DD beserta menemukan barang bukti sekitar 125 gram sabu. Tersangka yang ditangkap di Makassar dan di Tanjung Pinang kemudian dipertemukan.

"Saat dipertemukan, terungkap para tersangka menjalankan peredaran narkoba jalur internasional. Barangnya dari Malaysia masuk melalui Tanjung Pinang menuju Kota Makassar," papar Arya.

Arya menjelaskan, tersangka DD berperan mengambil barang tersebut di Tanjung Pinang. Ia beraksi seorang diri dan menyembunyikan sabu di dalam ikat pinggang.

Hasilnya, ia berhasil lolos dari pemeriksaan di bandara. Tercatat, aksi menyembunyikan sabu di ikat pinggang lolos di pemeriksaan tiga bandara termasuk Batam dan Makassar.

"Jadi dia sempat lolos dari pemeriksaan bandara dengan modus menyembunyikan sabu di dalam ikat pinggang saat menumpang pesawat terbang," jelas Arya.

Setelah dua TKP (Makassar-Tanjung Pinang) menangkap total tiga tersangka, polisi kembali melakukan pengembangan. Yakni melakukan penggeledahan di kamar kos-kosan Jalan Todopuli Raya, Kecamatan Panakkukang, Makassar pada 9 Mei 2026.

Di lokasi ketiga ini, polisi kembali menangkap satu tersangka berinisial IS. Petugas juga menemukan sekitar 1,125 kilo gram sabu dalam kamar kos tersebut.

Tak sampai di situ, polisi kembali mendatangi Apartemen Vida View di Jalan Boulevard Makassar pada 12 Mei 2026. Di lokasi keempat ini, dua orang ditangkap yakni TR dan MRP.

"Jadi tersangka (yang di tangkap di Apartemen) perannya sebagai operator akun instagram sekakigus menjaga gudang (penyimpanan sabu). Lokasi ini kita sebut gudangnya (sabu) di wilayah Panakkukang, Jalan Boulevard Makassar," ungkap Arya.

Dari penangkapan 6 tersangka, Arya menyimpulkan mereka berperan sebagai kurir. Sementara satu orang WNA asal Malaysia masih buron dan berperan sebagai bandar.

"Jadi jaringan ini terdiri dari satu orang bandar dan enam orang pengedar yang berencana menyalurkan barang bukti tersebut ke wilayah Palopo dan Takalar," jelas Arya.

Arya menambahkan, dari operasi tersebut, pihaknya mengamankan barang bukti berupa sabu dengan total berat kurang lebih 1.450 gram atau sekitar 1,45 kilogram. Barang haram tersebut ditaksir memiliki nilai ekonomi mencapai Rp2.7 miliar.

Barang bukti yang ditemukan sudah terbagi dalam paket-paket kecil siap edar dengan harga jual berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per paket. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Serta Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun hingga maksimal 20 tahun serta denda kategori enam senilai Rp6 miliar," pungkas Arya.

