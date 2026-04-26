Polisi Buru WNA Penyekap Anak di Jakut, Ada Temuan Barang Haram

Polres Metro Jakarta Utara tengah mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan anak di bawah umur yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA). Tak hanya soal penyekapan, polisi kini membidik kemungkinan adanya keterlibatan jaringan narkoba dalam kasus yang tengah viral tersebut.

Kasus ini mencuat ke publik setelah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengunggah informasi terkait insiden tersebut di media sosial. Unggahan itu segera memicu reaksi keras netizen dan mendorong aparat kepolisian bergerak cepat ke lokasi kejadian.

Temuan Indikasi Narkoba

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Maryati Jonggi, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menemukan sejumlah bukti permulaan di lapangan. Selain indikasi penyekapan, petugas juga mengamankan barang-barang yang diduga kuat merupakan narkotika.

"Informasi sedang kami tindaklanjuti. Ditemukan adanya penyekapan dan sejumlah barang yang diduga narkoba. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan dan pengembangan," tegas Maryati kepada awak media, Sabtu (25/4/2026).

Dugaan Kekerasan dan Paksaan

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa kondisi korban sangat memprihatinkan. Selain dirampas kebebasannya, korban diduga kuat mengalami kekerasan fisik dan dipaksa mengonsumsi narkoba oleh pelaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih merahasiakan detail lokasi pasti kejadian serta identitas pelaku maupun korban demi kepentingan penyidikan. Aparat meyakini ada jaringan lebih luas di balik aksi nekat WNA tersebut.

"Kami pastikan seluruh temuan di lapangan akan ditelusuri secara mendalam, termasuk mengejar kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat," pungkas Maryati. Saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung intensif di bawah penanganan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara.