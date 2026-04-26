Polisi Ciduk 9 Orang Saat Asyik Nyabu di Pinggir Rel Tanah Abang

Polisi menangkap sembilan orang yang sedang pesta sabu di pinggir rel kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Foto: Dok. Polres Metro Jakarta Pusat)

Kawasan pinggir rel kereta api di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali digerebek aparat kepolisian. Sembilan orang diringkus saat tengah asyik mengonsumsi sabu-sabu di lokasi yang tergolong ekstrem dan membahayakan tersebut.

Penggerebekan yang dipimpin oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada Jumat (24/4/2026) sore ini bermula dari keresahan warga. Laporan masyarakat menyebutkan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar rel aktif yang kerap dijadikan tempat berkumpul para penyalahguna narkoba.

“Penindakan dilakukan di pinggir rel kereta api, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang,” tegas Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Hutagalung, Minggu (26/4/2026).

Barang Bukti dan Hasil Tes Urine

Dalam operasi senyap tersebut, petugas mengamankan sembilan pria berinisial AF, P, A, AFZ, NK, S, AF, F, dan R. Dua di antaranya tak berkutik karena tertangkap tangan sedang menghisap sabu saat polisi merangsek masuk ke lokasi.

Dari tangan para tersangka, polisi menyita satu paket sabu seberat 0,18 gram. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan puluhan alat hisap (bong), cangklong, korek api yang telah dimodifikasi, serta sejumlah telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wisnu Setiyawan Kuncoro, mengungkapkan bahwa hasil tes urine memperkuat dugaan petugas. “Hasil tes urine menunjukkan delapan orang positif sabu. Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui peran masing-masing,” jelas Wisnu.

Komitmen Berantas Narkoba di Titik Rawan

Pihak kepolisian mengakui bahwa lokasi pinggir rel Kebon Melati memang masuk dalam radar pemantauan karena diduga kuat sering dijadikan pangkalan bagi para pengguna narkotika. Reynold memastikan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran barang haram tersebut.

"Begitu ada informasi, kami langsung lakukan penyelidikan dan penindakan. Ini bentuk komitmen kami dalam pemberantasan narkotika," kata Reynold.

Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah orang lainnya yang berhasil meloloskan diri saat penggerebekan berlangsung. Kepolisian mengimbau warga untuk terus proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya melalui layanan darurat 110 guna memutus rantai peredaran narkoba di Ibu Kota.