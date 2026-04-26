Polisi Dalami Dugaan Pidana Kasus Jatuhnya Dua ART dari Kos Benhil

Ilustrasi garis polisi terpasang di lokasi kejadian atas dugaan kejahatan. (Foto: Antara)

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki Kasus jatuhnya dua asisten rumah tangga (ART) dari sebuah indekos di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Peristiwa ini mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka serius.

Korban berinisial R (15) dilaporkan meninggal dunia, sementara rekannya, D, mengalami patah pada bagian tangan. Penanganan kasus ini dilakukan secara bersama oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Masih (penyelidikan) gabungan Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrimum PMJ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Minggu (26/4/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menelusuri kemungkinan adanya unsur pidana dalam kejadian tersebut.

"Kami sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana yang terjadi," ungkap Iman.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan motif di balik insiden tersebut. Termasuk, dugaan adanya perlakuan tidak manusiawi dari pihak majikan masih dalam proses pendalaman.

Majikan korban juga telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, meski pemeriksaan tersebut belum rampung.

"Dimintai keterangannya, tapi belum selesai," kata Roby saat dikonfirmasi, Jumat (24/4/2026).

Terkait penyebab kedua korban nekat melompat, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya tindakan penyekapan.

"Belum tahu disekap atau enggak. Saya belum bisa ngomong lebih dalam, saya periksa dulu saja daripada salah-salah," katanya.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (23/4/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di Mulya Residence 2, yang berlokasi di Jalan Walahar Buntu Nomor 32, Jakarta Pusat.

Setelah kejadian, warga sekitar segera memberikan bantuan kepada korban dan menghubungi layanan ambulans darurat.

"Langsung ditolong warga, langsung telepon ambulans darurat," ujar Roby.