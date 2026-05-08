Polisi Dalami Penyebab Kebakaran Rumah Haerul Saleh

Polisi melakukan olah TKP di rumah Haerul Saleh di Jagakarsa, Jaksel yang mengalami kebakaran, Jumat (8/5/2026). (Foto: Inilah.com/Wahyu Praditya)

Ukuran Font Kecil Besar

Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kebakaran di sebuah rumah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menewaskan pemilik rumah, Haerul Saleh, Jumat (8/5/2026).

Korban merupakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ditemukan tewas di dalam rumah. Saat ini olah tempat kejadian perkara (TKP) masih dilakukan oleh tim identifikasi (Inafis) dan Puslabfor Mabes Polri.

"Masih kita dalami, kita cocokkan keterangan saksi dengan alat bukti di lokasi," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, I Putu Yuni Setiawan.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 08.00 WIB itu diduga berpusat di lantai atas rumah korban yang difungsikan sebagai ruang kerja.

Dari hasil sementara, bagian tersebut mengalami kerusakan cukup parah dengan tingkat kebakaran mencapai sekitar 80 persen. Sementara itu, bagian bawah rumah dilaporkan tidak mengalami kerusakan signifikan.

Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk para asisten rumah tangga yang berada di lokasi saat kejadian.

Berdasarkan keterangan awal, korban berada di lantai atas bersama beberapa orang lainnya. Namun, kronologi pasti hingga korban tidak dapat menyelamatkan diri masih dalam pendalaman.

"Keterangan saksi akan dicocokkan dengan temuan barang bukti di lokasi," ujarnya.

Di lokasi kejadian, rumah berlantai tiga di Jalan Teratai 6 Nomor 07, Jakarta Selatan, tampak hangus dengan cat abu-abu kehitaman, sejumlah personel terlihat berjaga dan melakukan pemeriksaan intensif. Beberapa kendaraan dinas kepolisian juga terparkir di sekitar lokasi.

Polisi memastikan, berdasarkan keterangan sementara, terdapat api saat kejadian dan petugas pemadam kebakaran masih menemukan api ketika tiba di lokasi. Seluruh barang di lantai atas akan diuji di laboratorium forensik, termasuk kemungkinan adanya bahan mudah terbakar.

Sementara itu, jenazah korban rencananya akan disemayamkan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

