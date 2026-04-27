Polisi Gagalkan Peredaran Sabu Rp1 Miliar di Sunter, Satu Kurir Ditangkap

Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu senilai sekitar Rp1 miliar di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dalam pengungkapan ini, satu orang kurir berinisial SM (30) berhasil ditangkap.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Trendy Habibie, mengatakan kasus ini terungkap dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di wilayah Warakas sejak Maret 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pengamatan di sejumlah titik. Tim kemudian memperoleh informasi akan adanya transaksi narkotika di sekitar ruko Sunter Mall.

"Sekitar pukul 15.00 WIB, petugas mencurigai beberapa orang yang diduga akan melakukan transaksi," kata Habibie, Senin (27/4/2026).

Penangkapan dan Modus Operandi Pelaku

Petugas langsung mendekati salah satu pria dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian. Dari hasil interogasi awal, pria tersebut mengaku bernama SM.

Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan empat paket sabu yang disimpan di dalam sepeda motor milik pelaku. Dari pengakuannya, SM hanya bertugas sebagai kurir atas perintah seseorang berinisial GNS yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Barang Bukti dan Pengembangan Kasus

Pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini untuk memburu pelaku lain yang terlibat.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa empat paket sabu dengan berat bruto masing-masing 252 gram, 221 gram, 245 gram, dan 250 gram, dengan total hampir mencapai 1 kilogram.