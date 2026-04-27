Polisi Kerahkan 1.200 Personel Amankan Laga Persija Vs Persis di GBK

Sejumlah anggota keamanan saat mengikuti apel gelar pasukan di Jakarta, Senin (27/4/2026). (Foto: Antara/HO-Polres Jakpus)

Ukuran Font Kecil Besar

Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.200 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan sepakbola antara Persija Jakarta VS Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (27/4/2026) malam.

"Kami akan menjaga keamanan dan melayani para suporter yang menonton di GBK, agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menyatakan bahwa terdapat 1.200 personel gabungan akan bertugas menjaga ketertiban di area sekitar stadion dalam pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta VS Persis Solo di GBK.

Personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya. Mereka akan ditempatkan di beberapa titik di area GBK, mulai dari pintu masuk, lokasi pertandingan, hingga sekeliling kawasan Senayan.

Reynold juga mengimbau para suporter untuk tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, senjata tajam, atau minuman beralkohol ke dalam stadion.

Ia berharap para pendukung masing - masing-masing suporter yang hadir dapat menjaga suasana agar tetap kondusif.

"Kami berharap para suporter tetap santun dan tidak sampai terjadi anarkisme atau perusakan fasilitas umum," ujarnya.

Di sisi lain, Reynold menginformasikan bahwa pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional di sekitar kawasan Senayan untuk mengantisipasi kemacetan.

Ia juga mengimbau pengguna jalan untuk mencari rute alternatif dan menghindari daerah GBK saat pertandingan berlangsung.

Reynold menegaskan bahwa pihak keamanan akan bertindak tegas terhadap penonton yang membawa petasan, flare, atau kembang api. Namun, ia memastikan seluruh personel yang bertugas akan mengedepankan pendekatan humanis.

"Kepada seluruh Personel yang terlibat pengamanan tetap humanis, kita layani saudara-saudara kita yang akan menonton pertandingan sepak bola. Tidak ada yang membawa senjata api dalam pengamanan," katanya menambahkan.