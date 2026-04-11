Polisi Kerahkan 2.700 Personel Gabungan Amankan Laga Persija Vs Persebaya di GBK

(Foto: Antara/HO-Polres Metro Jakarta Pusat)

Sebanyak 2.730 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta melawan Persebaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu malam.

"Sebanyak 2.730 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta vs Persebaya FC di GBK," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold E.P. Hutagalung di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Pengamanan telah disiapkan sejak sebelum "kick off" yang dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

Ribuan personel tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Reynold menjelaskan, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk stadion hingga kawasan Senayan. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan pertandingan berjalan aman dan kondusif.

Dalam pengamanan ini, polisi juga menetapkan sejumlah larangan tegas bagi suporter. Penonton tidak diperkenankan membawa petasan, flare, senjata tajam, maupun minuman beralkohol ke dalam stadion.

"Kami akan menjaga keamanan dan melayani para suporter yang menonton di GBK," kata Reynold.

Dia mengimbau seluruh suporter untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum.

Menurutnya, peran suporter sangat penting dalam menciptakan suasana pertandingan yang aman dan nyaman. "Kami berharap para suporter tetap santun dan tidak sampai terjadi anarkisme," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, pihak kepolisian juga menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan GBK. Namun, penerapannya bersifat situasional, menyesuaikan kondisi di lapangan.

Pengguna jalan diimbau untuk menghindari kawasan Senayan selama pertandingan berlangsung guna menghindari kemacetan.

Reynold menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pelanggaran aturan. Penonton yang kedapatan membawa barang terlarang seperti petasan atau flare akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

Meski demikian, ia memastikan pendekatan humanis tetap dikedepankan dalam pelaksanaan pengamanan. Bahkan, ia menegaskan tidak ada personel yang membawa senjata api dalam pengamanan laga tersebut.

"Pendekatan humanis tetap kami utamakan, dan tidak ada yang membawa senjata api dalam pengamanan," ucap Reynold.