Polisi Periksa 24 Saksi, Fokus Penyidikan Tabrakan Kereta ke Arah Teknis Sinyal

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: X/@TMCPoldaMetro)

Penyidikan tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Stasiun Bekasi Timur terus bergulir. Polisi kini telah memeriksa sedikitnya 24 saksi dan mulai mengerucutkan perhatian pada aspek teknis, khususnya sistem sinyal perkeretaapian.

Para saksi yang diperiksa meliputi petugas pengatur perjalanan kereta (PPKA), petugas sinyal, masinis KRL KRL Commuter Line, masinis KA Argo Bromo Anggrek KA Argo Bromo Anggrek, hingga pengendali operasi perjalanan kereta. Selain itu, tujuh saksi tambahan dijadwalkan memberikan keterangan lanjutan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyebut pemeriksaan masih terus berlangsung secara intensif. Fokus penyidik saat ini tidak hanya pada faktor manusia, tetapi juga kemungkinan gangguan sistem operasi.

"Kami masih melakukan pendalaman, termasuk kemungkinan sistem sinyal maupun komunikasi di lokasi kejadian," kata Budi, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Penyidik bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri juga telah diterjunkan untuk menelusuri potensi gangguan teknis, termasuk sistem kelistrikan dan perangkat kendali perjalanan kereta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah ada kegagalan sistem yang berkontribusi terhadap insiden tersebut.

Sementara itu, proses penyidikan telah resmi ditingkatkan setelah ditemukan indikasi awal adanya unsur pidana. Namun kepolisian menegaskan seluruh kemungkinan masih terbuka, baik faktor teknis, kelalaian manusia, maupun kombinasi keduanya.

Rencananya, pekan depan penyidik akan menggelar perkara untuk menentukan arah lanjutan kasus yang menewaskan 16 orang tersebut. Gelar perkara ini diharapkan dapat memperjelas konstruksi peristiwa sekaligus menentukan pihak yang paling bertanggung jawab dalam insiden maut itu.