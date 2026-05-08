Polisi Ringkus Otak Pelarian Predator Seksual Ponpes Pati, Ini Perannya!

Tersangka pencabulan santriwati di Pati, Jateng,, Ashari, berhasil ditangkap Tim Satreskrim Polresta Pati di wilayah Wonogiri, Kamis (7/5/2026) dini hari. (Foto: Polresta Pati)

Tabir pelarian panjang Ashari (51), tersangka kasus asusila sekaligus pendiri Ponpes Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Timur, akhirnya tersingkap.

Keberhasilan polisi menangkap sang tokoh utama tak lepas dari terendusnya peran KS, sosok yang diduga kuat menjadi arsitek di balik upaya AS menghindari hukum.

Jika AS adalah pelaku utama kejahatan asusila terhadap santriwatinya, maka KS adalah orang yang memastikan sang pimpinan ponpes tetap "tak tersentuh" oleh panggilan polisi.

Peran Vital KS: Dari Perencanaan hingga Hilangkan Jejak

KS diringkus tim Satreskrim Polresta Pati di wilayah Bekasi pada Rabu (6/5/2026). Penangkapan KS menjadi kunci penting bagi polisi untuk memetakan rute pelarian AS yang selama ini berpindah-pindah mulai dari Bogor, Jakarta, hingga Solo.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan bahwa KS bukan sekadar teman biasa. Ia diduga terlibat aktif sejak awal, mulai dari menyusun rencana pelarian hingga melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan jejak tersangka dari radar petugas.

"Yang bersangkutan kami duga ikut membantu pelarian saat dilakukan pemanggilan sebagai tersangka. Perannya cukup dalam, mulai dari perencanaan hingga membantu upaya tersangka berpindah-pindah daerah agar tidak terdeteksi," tegas Kombes Jaka.

Ujung Pelarian Ashari

Berkat tertangkapnya KS, ruang gerak AS semakin menyempit. Hanya berselang sehari setelah KS dibekuk, tim gabungan Polresta Pati, Polda Jateng, dan Resmob Mabes Polri akhirnya berhasil mengepung AS di Masjid Agung Purwantoro, Wonogiri, pada Kamis pagi.

Kini, KS yang saat ditangkap videonya viral berbaju putih itu harus ikut meringkuk di sel tahanan Polresta Pati.

Ia terancam terjerat pasal perintangan penyidikan atau menyembunyikan pelaku kejahatan, mendampingi sang pimpinan ponpes yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati berinisial FA sejak tahun 2020.

Keduanya kini sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami apakah ada pihak lain yang ikut terlibat dalam jaringan pelarian lintas provinsi tersebut.