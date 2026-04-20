Polisi Sebut Lisa Mariana Buat Video Syur saat Musim 'Lockdown' COVID-19, Ini Kronologinya

Selebgram Lisa Mariana usai menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. (Foto: Antara)

Polda Jawa Barat (Jabar) masih menyelidiki kasus dugaan asusila terkait video porno yang menjerat selebgram Lisa Mariana dan mantan manajernya. Keduanya sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, lokasi pembuatan video porno Lisa dan eks manajernya itu terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Namun, polisi belum mau mengungkap secara detail lokasinya.

"Peristiwa pembuatan video bermuatan kesusilaan itu terjadi sekitar akhir 2020 di sebuah kos-kosan semi hotel di wilayah Jakarta." kata Kabid Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan seperti dikutip, Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat MT selaku manajer Lisa memintanya untuk mengundang temannya untuk bersenang-senang. Saat itu, MT mengiming-imingi akan menyiapkan minuman beralkohol dan narkoba untuk dikonsumsi bersama.

"Awalnya ada ajakan dari MT selaku manajer yang meminta terperiksa LM untuk menghadirkan teman untuk bersenang-senang. Kemudian, MT menyediakan minuman beralkohol dan narkoba yang dikonsumsi bersama, sehingga LM berada dalam kondisi tak sadar sepenuhnya," ujarnya.

Hendra menambahkan, dalam kondisi setengah sadar tersebut, MT mengajak Lisa untuk melakukan adegan asusila. Meski sempat menolak, Lisa akhirnya mengikuti keinginan MT karena dia mengaku masih dalam pengaruh alkohol dan narkoba pada saat itu.

"Terperiksa tak pernah diperlihatkan hasil video itu. Tapi, terperiksa mengetahui bahwa perekaman dilakukan menggunakan ponsel iPhone 11 warna merah yang ada dalam penguasaan MT. Terperiksa juga tahu bahwa video itu ada dalam penguasaan yang bersangkutan dan diduga dibuat untuk kepentingan pihak lain (klien)," ujarnya.

Sebagai informasi, pada periode 2019-2022 pemerintah Indonesia sempat memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau 'lockdown' untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19.

Sebelumnya, kepolisian sudah menetapkan Lisa Marina dan teman lelakinya sebagai tersangka kasus dugaan video porno.

"Iya betul (Lisa jadi tersangka)," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan saat dikonfirmasi soal status hukum Lisa Mariana, Senin (10/11/2025).