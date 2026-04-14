Polisi Selidiki Kasus Bayi Nyaris Tertukar di RSHS, Ada Indikasi Sindikat?

Gedung Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat.

Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung memulai penyelidikan terkait dugaan tertukarnya bayi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Polisi mendalami apakah insiden ini murni pelanggaran prosedur atau terdapat indikasi tindak pidana yang melibatkan pihak tertentu.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, menyatakan penyidik telah mendatangi RSHS untuk berkoordinasi. Fokus penyelidikan saat ini adalah mencari tahu ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

"Penyidik telah mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk melakukan koordinasi dan klarifikasi. Namun, semua itu masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut," kata Anton di Bandung, Selasa (14/4/2026).

Kasus ini mencuat setelah seorang ibu, Nina Saleha, mengungkapkan di TikTok soal bayinya nyaris dibawa orang tidak dikenal di ruang NICU RSHS. Kejadian bermula saat seorang perawat diduga menyerahkan bayi tersebut kepada orang lain ketika Nina sedang pergi makan.

Direktur Utama RSHS, Rachim Dinata Marsidi, mengonfirmasi perawat tersebut telah dijatuhi sanksi administratif berupa surat peringatan pertama (SP1).

“Perawatnya dinonaktifkan, dipindahkan ke bagian yang tidak melayani pasien dan diberikan SP1,” kata Rachim, Jumat (10/4/2026).

Meski pihak rumah sakit mengklaim ini kelalaian staf, kuasa hukum korban, Krisna Murti, menduga ada motif lain yang mengarah pada percobaan penculikan atau transaksi ilegal. Ia meminta RSHS membuka rekaman CCTV dan menuntut tes DNA independen untuk memastikan status bayi tersebut.

"Apabila tidak ada itikad baik dari pihak RSHS untuk mengungkap kasus ini secara transparan, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum karena ditemukan dugaan penculikan," tegas Krisna, Senin (13/4/2026).

Krisna juga menyoroti peran petugas keamanan rumah sakit yang diduga justru melakukan intimidasi terhadap kliennya, bukan mengadang orang yang membawa bayi tersebut.

"Ketika ditanya mengenai dugaan unsur pidana, kami menyampaikan bahwa dugaannya adalah percobaan penculikan bayi atau kemungkinan adanya transaksi tertentu," pungkasnya.

Penyidik Polrestabes Bandung saat ini terus mengumpulkan informasi dari pihak rumah sakit maupun kuasa hukum korban guna memastikan apakah ada keterlibatan sindikat dalam kasus ini.