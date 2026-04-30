Polisi Sudah Siapkan Lokasi Parkir Khusus Demo May Day di Monas

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/7/2025). (Foto: Antara/Ilham Kausar)

Petugas gabungan telah menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi peserta perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan dipusatkan di kawasan Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026).

“Untuk peserta May Day dari Jawa Barat dan Bekasi kami siapkan kantong parkir di kawasan JIExpo Kemayoran dan ruas jalan Benyamin Sueb,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, sejumlah ruas jalan yang ada di sekitar Jalan Benyamin Sueb akan digunakan sebagai kantong parkir peserta yang datang dari kawasan Jawa Barat.

Ia mengatakan jika kawasan tersebut belum mencukupi, terdapat kantong parkir cadangan di wilayah Jakarta Utara dan sekitar Ancol.

“Namun Ancol tidak bisa maksimal mengingat ini libur ya, mungkin juga banyak pengunjung yang akan ke Ancol,” kata dia.

Kemudian untuk peserta yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kantong parkir kendaraan akan disiapkan di kawasan Aldiron Pancoran.

“Nanti silakan drop off di Monas, kemudian kendaraan kosongnya kami parkirkan di Pancoran,” kata dia.

Untuk massa dari Banten, Lampung, Tangerang dan sekitarnya, kantong parkir disiapkan di sekitaran GBK.

"Mulai dari kantong parkir Parkir Timur, APEC, kemudian ring road juga bisa digunakan. Dan ditambah lagi nanti di sekitaran Jalan Asia Afrika di cekungan pintu satu," kata Komarudin.

Petugas juga sudah menyiapkan kantong parkir untuk peserta yang datang menggunakan sepeda motor.

Menurut Komarudin, Sekretariat Negara telah membuat surat edaran kepada 65 kementerian dan lembaga yang berada di sekitar Monas agar kantong parkirnya dapat digunakan oleh peserta.

“Ada sekitar 20.000 peserta yang akan menggunakan roda dua dan kami siapkan kantong parkirnya walaupun mungkin tidak bisa semua sekaligus,” kata dia.

Untuk kantong parkir sepeda motor, lokasinya tersebar mulai dari Balai Kota, Perpustakaan Nasional, Graha Pertamina dan sejumlah kantor kementerian-lembaga yang sudah diberikan surat edaran.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan para koordinator federasi peserta May Day ke Monas yang datang menggunakan sepeda motor.

Menurut dia, semua peserta baik yang menggunakan roda dua maupun bus akan dikawal dengan baik.

“Kami juga mengantisipasi massa di luar buruh karena informasi ada lima grup band ternama yang nanti akan mengisi acara yang mungkin masing-masing juga punya fans,” kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan 1.793 personel kawal pelaksanaan Hari Buruh Internasional atau May Day yang pelaksanaannya dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5).

Total buruh yang akan mengikuti pelaksanaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas ini mencapai 200 ribu orang dan diperkirakan ada 4.000 unit bus yang akan masuk ke Jakarta pada peringatan Hari Buruh esok.

“Diperkirakan sampai dengan data terakhir yang kami terima 200.000 lebih buruh yang akan ke Monas dan ada beberapa kelompok yang mungkin akan melaksanakan kegiatan di beberapa titik Jakarta,” kata dia.