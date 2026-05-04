Polisi Tangkap Sopir Pajero Penabrak Gerobak di Jaktim

Ukuran Font Kecil Besar

Pelarian pengemudi Mitsubishi Pajero hitam yang sempat viral karena menabrak lari seorang pedagang buah di Duren Sawit, Jakarta Timur, akhirnya berakhir di tangan polisi.

Tanpa perlawanan, pria berinisial LPR (47) tersebut dijemput petugas di kediamannya di kawasan Pondok Bambu pada Senin (4/5).

Viral Terekam CCTV

Kasus ini sempat memicu kegeraman netizen setelah rekaman dashcam yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan tersebar luas dan viral di media sosial.

Dalam video tersebut, mobil Pajero dengan nomor polisi B 1756 PJL terlihat menghantam gerobak milik KA (62) hingga korban terpelanting. Alih-alih menolong, pelaku justru tancap gas meninggalkan lokasi di Jalan Raya Kalimalang.

Takut Massa

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, mengonfirmasi bahwa LPR sudah diamankan beserta kendaraan sebagai barang bukti.

Saat diinterogasi, pelaku yang merupakan pegawai swasta ini memberikan alasan klasik: ia mengaku nekat melarikan diri karena panik dan takut menjadi sasaran amuk massa yang mulai berkumpul di tempat kejadian.

Kondisi Korban

Di sisi lain, korban berinisial KA (62) masih harus berjuang pulih di RS Polri Kramat Jati. Akibat benturan keras tersebut, lansia penjual buah ini menderita luka robek di kepala, memar di pipi, serta patah tulang ibu jari tangan kanan.

Proses Hukum Berlanjut

Kini, "si sopir Pajero" tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak kepolisian menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai SOP.

Selain terancam pasal kecelakaan lalu lintas, tindakan melarikan diri (tabrak lari) bisa memperberat hukuman bagi pelaku sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.