Polisi Thailand Ringkus WNI Buronan FBI Terkait Sindikat 'Scam' Kripto Rp172 Miliar

Pelarian panjang dalang penipuan siber asal Indonesia akhirnya kandas di Negeri Gajah Putih. Kepolisian Imigrasi Thailand resmi meringkus seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Awang Williang (33), tersangka utama jaringan penipuan investasi bodong berkedok aplikasi kencan (dating apps).

Penangkapan ini bukan operasi biasa. Awang dibekuk berdasarkan surat perintah penangkapan otoritas Amerika Serikat (AS) dan red notice Interpol atas tuduhan konspirasi kejahatan siber lintas negara.

Pejabat Kepolisian Imigrasi Nasional Thailand, Suriya Puongsombat, mengungkapkan bahwa tersangka ditangkap di sebuah resor mewah di kawasan Kamala Beach, Phuket, pada Jumat (24/4/2026). Penangkapan dilakukan tak lama setelah otoritas setempat menerima informasi intelijen dari Biro Investigasi Federal AS (FBI).

"FBI menyatakan dia dicari karena melakukan penipuan terhadap warga Amerika senilai sekitar US$10 juta atau setara Rp172 miliar," ungkap Suriya, dikutip dari AFP, Senin (27/4/2026).

Menjerat Mangsa via Aplikasi Kencan

Berdasarkan hasil penyelidikan, operasi kejahatan yang dikendalikan Awang berlangsung sejak 2022. Ia diidentifikasi sebagai otak dari operasi 'penipuan hibrida' yang bermarkas di Uni Emirat Arab (UEA).

Modus operandi sindikat ini terbilang rapi dan manipulatif. Awang menyewa sejumlah model pria dan wanita berpenampilan menarik untuk memancing target melalui panggilan video, aplikasi kencan, dan media sosial.

Setelah berhasil membangun hubungan romantis palsu, korban—yang mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat—dirayu untuk menanamkan modal di sebuah platform mata uang kripto (cryptocurrency) fiktif. Platform bodong tersebut dirancang sedemikian rupa agar seolah-olah menghasilkan keuntungan besar bagi para korbannya.

Diekstradisi ke AS

Pelarian Awang ke Asia Tenggara bermula ketika ia meninggalkan Dubai, UEA, dan masuk ke Thailand menggunakan visa turis pada Rabu (22/4/2026). Berbekal laporan FBI, Divisi Imigrasi 3 Thailand langsung bergerak cepat melacak keberadaannya di Phuket.

Kini, status Awang di Thailand telah ditetapkan sebagai orang asing terlarang. Izin tinggalnya dicabut secara resmi berdasarkan Pasal 12(7) Undang-Undang Imigrasi B.E. 2522 (1979) Thailand. Tersangka saat ini telah dipindahkan ke pusat detensi imigrasi di ibu kota Bangkok, menanti proses ekstradisi ke AS untuk menghadapi jerat hukum.

Kasus ini kembali membuka tabir gelap pergeseran peta kejahatan siber global. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 2025 menyoroti bahwa Asia Tenggara telah menjadi pusat operasi penipuan daring berskala masif.

Ironisnya, Dubai kini juga mulai teridentifikasi sebagai titik transit global untuk perekrutan, perdagangan manusia, hingga pencucian uang hasil aktivitas ilegal yang dikendalikan dari Asia Tenggara.