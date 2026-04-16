Polisi Ungkap Modus 'Licin' Pabrik Vape Etomidate di Jaktim

Ukuran Font Kecil Besar

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap laboratorium tersembunyi (clandestine lab) yang memproduksi vape mengandung etomidate di wilayah Jakarta Timur.

Dalam operasi ini, polisi juga menangkap seorang pengendali yang memanfaatkan pengemudi ojek online sebagai kurir tanpa sepengetahuan mereka.

Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan seorang driver ojol terhadap paket yang hendak diantarkannya. Karena merasa ada yang janggal, ia memutuskan untuk melapor ke Bareskrim Polri.

"Karena merasa curiga dengan paket yang akan diantarkan, kemudian yang bersangkutan datang ke Bareskrim Polri," ujar Brigjen Eko Hadi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Setelah menerima laporan, petugas melakukan pemeriksaan menggunakan X-ray dan menemukan bahwa paket tersebut memang berisi narkotika. Barang bukti tersebut kemudian diserahkan ke Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh personel Subdit IV didapatkan 13 bungkus cartridge warna hitam berlogo 'MAFIA' diduga bersisi cairan etomidate dan 1 bungkus bening yang diduga berisi sabu," katanya.

Hasil temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh tim gabungan yang melakukan metode control delivery serta penyamaran sebagai pengemudi ojol. Paket tersebut akhirnya dikirim sesuai tujuan ke kawasan Danau Cavalio, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Sesampainya di sekitaran lokasi Danau Cavalio, tim Subdit IV berkomunikasi dengan pengirim dari paket tersebut yang menyatakan bahwasanya akan ada saudaranya yang akan mengambil paket tersebut," imbuhnya.

Setelah menunggu, pelaku ternyata kembali menggunakan jasa ojol untuk mengambil paket tersebut. Seorang driver berinisial R yang menerima order itu kemudian diperiksa dan mengaku diminta mengantar paket ke sebuah hotel di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur.

"Tidak berselang lama datang saksi inisial PP untuk mengambil paket tersebut yang mana diperintahkan oleh Tersangka Ananda Wiratama," katanya.

Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap Ananda Wiratama di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kayu Manis, Matraman, pada Selasa (14/4) dini hari.

Ia mengaku telah 37 kali mengirimkan vape berisi etomidate atas instruksi seseorang bernama Frendy Dona yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO) dan diduga beroperasi dari sebuah apartemen di Jakarta.

Saat penggeledahan di kontrakan tersangka, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa sabu seberat bruto 163,03 gram, ganja 60,44 gram, serta 21 cartridge yang diduga mengandung etomidate.

Tim kemudian melanjutkan pencarian ke sebuah apartemen di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Namun, tersangka Frendy tidak ditemukan di lokasi tersebut. Polisi hanya mendapati seorang saksi berinisial SM.

Dalam penggeledahan itu, aparat menemukan berbagai barang terkait produksi vape, antara lain sabu seberat 0,7 gram, puluhan cartridge kosong dari berbagai merek seperti 'Mafia' dan 'Stone Island', alat pres, timbangan digital, serta ratusan kemasan vape dari berbagai merek seperti 'Mafia', 'Yakuza', 'Three', 'Supreme', dan lainnya.