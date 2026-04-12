Polisi Ungkap Nasib Permohonan RJ Rismon Sianipar di Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi

Polda Metro Jaya hingga kini masih menelaah pengajuan restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar terkait perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pengajuan tersebut menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara melalui jalur damai.

"Ini kami sampaikan terkait tentang proses restorative justice saudara RS. Ini masih dalam tahap proses," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Minggu (12/4/2026).

Menurut Budi, penerapan restorative justice tidak bisa langsung dilakukan karena harus memenuhi sejumlah ketentuan.

Salah satu syarat utamanya adalah adanya persetujuan dari kedua pihak, baik pelapor maupun terlapor, untuk menyelesaikan perkara tanpa melanjutkan ke proses hukum lebih lanjut.

"Jadi namanya tahapan restorative justice ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka, memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di-RJ. Setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik," ujar Budi.

"Apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restorative justice, maka akan dilakukan restorative justice," imbuhnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan, turut memberikan penjelasan terkait pertemuan antara kliennya dan Rismon Sianipar di Solo, Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Rismon mengajukan RJ kepada penyidik Polda Metro Jaya atas kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi.

Yakup menjelaskan bahwa pertemuan itu bersifat silaturahmi, sekaligus menjadi momen bagi Rismon untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Rismon juga mengungkapkan penyesalannya atas tudingan yang pernah ia sampaikan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

"Pada prinsipnya pertemuannya untuk bersilaturahmi dan Pak Rismon dalam kesempatan tersebut meminta maaf kepada Pak Jokowi atas tuduhannya terkait dengan ijazah Pak Jokowi," kata Yakup, Jumat (13/2/2026).

Yakup menambahkan, Rismon juga menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi memang asli.

"Beliau juga menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Atas hal itu, Pak Jokowi juga menerima permintaan maaf tersebut," ujar Yakup.

Lebih lanjut, Yakup menyebutkan bahwa pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyidikan.

"Kami selaku kuasa hukum akan menginformasikan kepada para penyidik mengenai hal ini untuk nanti dipertimbangkan oleh para penyidik selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam tahap penyidikan ini," katanya.