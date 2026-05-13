Jangan Cuma Tangkap 'Kroco', Polri Mesti Berani Bongkar 'Orang Kuat' di Balik Judol

Personel Brimob Polri berjaga saat penggerebekan kantor operasional judi daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).(Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso/tom)

Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad, menilai pengungkapan kasus judi online jaringan internasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menjadi pintu masuk untuk membongkar aktor utama dan para pihak yang menjadi 'beking' beroperasinya judol di Indonesia.

Ia menegaskan, penangkapan ratusan warga negara asing (WNA) dalam kasus tersebut tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan perlu ditindaklanjuti dengan penelusuran terhadap jaringan yang lebih besar, termasuk pihak yang diduga menjadi 'beking'.

“Maka dengan adanya penangkapan ini yang melibatkan banyak WNA sebagai pelaku judol, harus dilakukan langkah-langkah serius strategis untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, dan yang lebih penting lagi mampu membongkar jaringannya,” kata Suparji kepada Inilah.com, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, praktik judi online umumnya dijalankan oleh jaringan terorganisir yang melibatkan banyak pihak dengan peran berbeda, mulai dari pelaksana di lapangan hingga aktor intelektual.

“Kalau sebuah jaringan maka pasti ada yang terlibat sebagai aktor intelektualnya, dan ada yang pelaku di lapangan, atau ada yang turut serta saja,” ujarnya.

Suparji menilai, keberhasilan mengungkap aktor utama di balik jaringan judi online akan menjadi capaian penting bagi Polri, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Kalau mampu membongkar mafia perjudian, ini adalah prestasi yang sangat penting dan sangat kontributif dari aparat Polri,” tegasnya.

Ia juga menyebut momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan komitmen aparat dalam menindak kejahatan secara menyeluruh, tidak hanya pada pelaku di permukaan.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri menggerebek sebuah gedung di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, yang diduga menjadi markas judi online internasional. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 320 WNA serta satu warga negara Indonesia (WNI) yang diduga berperan sebagai operator.

Para WNA tersebut berasal dari berbagai negara, antara lain Vietnam, China, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Sementara satu WNI kini diproses lebih lanjut oleh penyidik.

Jejak Sponsor Terkuak

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkap adanya pihak-pihak yang diduga menjadi penjamin keberadaan ratusan WNA tersebut di Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyebut sedikitnya terdapat 15 sponsor yang teridentifikasi terkait keberadaan para WNA tersebut.

"Terindifikasi sebanyak 15 pihak penjamin atau sponsor yang bertanggungjawab atas keberadaan para WNA tersebut di Indonesia," kata Hendarsam, Rabu (13/5/2026).

Saat ini, Ditjen Imigrasi bersama Polri tengah melakukan pemeriksaan bersama (joint investigation) untuk mendalami dugaan pelanggaran keimigrasian maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pendalaman dilakukan setelah ratusan WNA tersebut dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta.

Imigrasi menegaskan tidak hanya akan menindak orang asing, tetapi juga membuka kemungkinan proses hukum terhadap sponsor apabila ditemukan indikasi keterlibatan.

"Sebagaimana diatur dalam Undang-undang keimigrasian, penyidik kami (PPNS) juga memiliki wewenang untuk memproses hukum dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan baik oleh orang asing ataupun sponsornya," tegas Hendarsam.

Temuan adanya sponsor ini memperkuat dorongan agar penanganan kasus judi online tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang diduga menjadi beking dan pengendali jaringan.

