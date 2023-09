Polri Tegaskan Tak Beri Vaksin Booster untuk Non Nakes

Divisi Humas Polri menegaskan pihaknya tidak memberikan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) kepada non tenaga kesehatan (nakes). Ini terkait beredarnya informasi Mabes Polri memberikan vaksin booster ke non nakes.



"Yang diberikan vaksin booster itu adalah nakes dan orang-orang yang bekerja di fasilitas kesehatan Polri, atau dibilang pendukung nakes," kata Irjen Argo Yuwono, Kepala Divisi Humas Polri.



Sebelumnya, beredar informasi di media sosial mengenai adanya non nakes yang menerima vaksin booster beserta bukti cetak kartu vaksinasi Covid-19 yang bertempat di Mabes Polri. Namun informasi itu dibantah Mabes Polri yang menjelaskan bahwa yang menerima vaksin booster selain nakes adalah pendukung nakes.



Yang dimaksud pendukung nakes adalah orang-orang yang memiliki risiko yang sama dengan nakes. Seperti halnya petugas kebersihan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan serta sopir ambulans milik Polri.



Para pendukung nakes itu kerap berinteraksi dengan pasien-pasien yang terpapar Covid-19 dalam pekerjaannya. Dan dipastikan tidak ada pejabat Polri yang disuntik vaksin booster.



"Mereka semua (pendukung nakes) juga berisiko sama dengan nakes sehingga perlu mendapatkan booster," jelasnya.