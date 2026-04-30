Polri Tindaklanjuti Penangkapan Tiga WNI di Makkah terkait Haji Ilegal

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo (kedua kanan) bersama jajaran Polri serta Kementerian Haji dan Umrah memberikan keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2026). (Foto: Antara/Nadia Putri Rahmani)

Ukuran Font Kecil Besar

Polri selaku bagian dari Satgas Haji dan Umrah menindaklanjuti laporan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi di Makkah. Penangkapan ini terkait dugaan penipuan pelayanan haji.

Wakapolri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, Polri akan berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah RI serta KBRI untuk mengomunikasikan kasus ini dengan Kepolisian Arab Saudi karena locus (lokasi) kasus tersebut berada di Makkah, Arab Saudi.

"Biar bagaimanapun WNI yang berhadapan dengan hukum di negara lain, kewajiban negara adalah juga memberikan bantuan hukum," katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa tiga WNI tersebut diduga melakukan penipuan berupa memproduksi serta mengiklankan dokumen-dokumen palsu terkait dengan haji.

"Mereka melakukan tindak pidana tersebut, kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Arab Saudi dan tentu itu membutuhkan pendampingan dari kepolisian kita di Indonesia," ucapnya.

Guna menangani kasus ini, ia mengatakan bahwa pihaknya meminta tambahan personel Polri untuk berbicara lebih banyak dengan Kepolisian Arab Saudi terkait dengan pengaturan dan tata kelola haji di negara tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mendapat informasi dari Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah bahwa tiga orang diduga berkewarganegaraan Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di Kota Makkah pada Selasa (28/4).

"Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait layanan haji ilegal, termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji palsu di media sosial," kata Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Heni Hamidah.

Menurut Heni, aparat keamanan Arab Saudi juga menemukan sejumlah barang bukti, antara lain uang, perangkat komputer, serta kartu haji yang diduga palsu. Dua dari tiga orang tersebut dilaporkan menggunakan atribut petugas haji Indonesia saat penangkapan.

"Saat ini, KJRI di Jeddah sedang melakukan verifikasi identitas para pelaku, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, guna mengawal proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Heni.